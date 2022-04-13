Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu - Son Dakika
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Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu

13.04.2022 13:17
Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Rusya'nın diplomatik misyonlukları tarafından uzun yıllar kullanılan bir yerleşkeye el koyulduğunu açıkladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Rusya'nın diplomatik misyonlukları tarafından uzun yıllar kullanılan bir yerleşkeye el koyulduğunu açıkladı. Varşova halkı arasında 'Casus Şehri' olarak bilinen yerleşkenin, Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verileceği açıklandı.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Pazartesi günü Sobieskiego 100 adresindeki yerleşkenin önünden yaptığı basın açıklamasında yerleşkeye el koyduklarını ve binaların içindeki her odanın kayıt altına alınıp envanter çıkartılmaya başlandığını belirtti. Trzaskowski bir çok özel inşaat firmasının kendilerine başvurarak binaların yenilenmesi için başvurduğunu sözlerine ekledi.

Varşova sakinleri tarafından 'Casus Şehri' olarak adlandırılan yerleşkenin yenilenmesinin ardından binaların, Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verileceği vurgulandı. Belediye Başkanı açıklamasında her odanın boşlatılırken harabeye döndüğünü belirterek asansörlerin elektrik kablolarının kesik olduğunu ifade etti.

Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu
Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu
Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu
Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu
Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu
Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu
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Kaynak: DHA

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