Varşova'da Uçak Kazası: 5 Ölü, 10 Yaralı

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında Cessna 208 tipi uçağın iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki Chrycynno Havaalanı'na iniş yapan Cessna 208 tipi uçak, iniş sırasında havaalanında bulunan hangarın üzerine düştü. SkyDive Havacılık Kulübüne bağlı uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Sağanak yağıştan dolayı çok sayıda kişi hangara sığınmış

Varşova İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle havaalanı pistinde bulunanların hangara sığındığı ve bunun facianın boyutlarını arttırdığı kaydedildi. Uçakta ve hangarda tam olarak kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. - VARŞOVA