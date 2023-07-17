Varşova'da Uçak Kazası: 5 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Varşova'da Uçak Kazası: 5 Ölü, 10 Yaralı

17.07.2023 23:03

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında Cessna 208 tipi uçağın iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Uçak, havaalanında bulunan hangarın üzerine düşerken, kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Arama-kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sağanak yağış nedeniyle havaalanı pistinde bulunanlar hangara sığınmış, bu da facianın boyutlarını arttırmıştır.

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında Cessna 208 tipi uçağın iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki Chrycynno Havaalanı'na iniş yapan Cessna 208 tipi uçak, iniş sırasında havaalanında bulunan hangarın üzerine düştü. SkyDive Havacılık Kulübüne bağlı uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Sağanak yağıştan dolayı çok sayıda kişi hangara sığınmış

Varşova İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle havaalanı pistinde bulunanların hangara sığındığı ve bunun facianın boyutlarını arttırdığı kaydedildi. Uçakta ve hangarda tam olarak kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
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Polonya, Varşova, Cessna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Varşova'da Uçak Kazası: 5 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Varşova'da Uçak Kazası: 5 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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