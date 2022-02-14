Youtube üzerinden yayınlanan bir video, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Hayvanlarla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan bir kanal tarafından yayınlanan videoda, 2 köpeğin canlı canlı timsahlara yem edildiği anlar yer alıyor.
Videodaki adamın, elindeki sopa ile kenarda duran köpekleri suya ittiği görülüyor. Çaresiz köpekler, suya düşmelerinin üzerinden saniyeler geçmesiyle birlikte timsahlara yem oluyor.
Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen hayvanseverler, videonun yayından kaldırarak, görüntüleri çeken ve paylaşan kişi hakkında işlem başlatılmasını talep etti.
Son Dakika › Dünya › Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar - Son Dakika Dünya