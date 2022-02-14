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Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar - Son Dakika

Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar

14.02.2022 11:57

Youtube'de yayınlayan bir video, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Videodaki bir kişinin, iki köpeği timsah dolu suya ittiği anlar yer alıyor. Köpeklerin çaresizliği ise izleyen herkesi duygulandırdı.

Youtube üzerinden yayınlanan bir video, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Hayvanlarla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan bir kanal tarafından yayınlanan videoda, 2 köpeğin canlı canlı timsahlara yem edildiği anlar yer alıyor.

ELİNDEKİ SOPA İLE İTTİ

Videodaki adamın, elindeki sopa ile kenarda duran köpekleri suya ittiği görülüyor. Çaresiz köpekler, suya düşmelerinin üzerinden saniyeler geçmesiyle birlikte timsahlara yem oluyor.

Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar

KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen hayvanseverler, videonun yayından kaldırarak, görüntüleri çeken ve paylaşan kişi hakkında işlem başlatılmasını talep etti.

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Youtube, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar - Son Dakika
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