Wham\'in \'Last Christmas\' Şarkısı 40 Yıl Sonra Yine Zirvede

Dünya

İNGİLİZ müzik grubu Wham'in 40 yıl önce yayınladığı 'Last Christmas' şarkısı bu yıl sonu da listelerde zirveye yerleşti.

George Michael ve Andrew Ridgeley'in 1984'te yayımladığı 'Last Christmas' şarkısı, bu yıl da İngiltere'de bir numara oldu. Grubun üyesi Andrew Ridgeley, şarkının başarısını kutlarken, "Özellikle George için mutluyum, çok mutlu olurdu. Muhteşem Noel bestesi o kadar klasikleşti ki, artık Noel'in vazgeçilmez bir parçası oldu" dedi.

Dijital müzik platformlarında günlük 7,7 milyon dinlenmeye ulaşan şarkı, ABD single listesinde ise 4'üncü sırada yer alıyor.