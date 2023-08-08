Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Aslında gerçek bir kişi olmayan ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir karakter olan Milla Sofia paylaşımlarıyla takipçilerinin aklını başından alıyor.

Yunanistan'ın Santorini adasındaki bikinili fotoğraflarından, inşaat işçisi pozlarına kadar, Milla Sofia'nın çekici görüntüleri takipçilerini bir hayli etkiliyor.

Ancak her ne kadar gerçekmiş gibi görünse de, Milla Sofia aslında fotoğraf dünyasını değiştirebilecek bir yapay zeka örneği.

Milla Sofia'nın yapay zeka tarafından yönetilen bir karakter olduğu gerçeği, fotoğraf dünyasında modellere olan ihtiyacı azaltabilir. Öte yandan Milla Sofia'nın takipçi sayısı da her geçen gün artıyor.