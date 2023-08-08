Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor - Son Dakika
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Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

08.08.2023 11:20

Aslında gerçek bir kişi olmayan ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir karakter olan Milla Sofia'nın çekici görüntüleri takipçilerini etkiliyor. Milla Sofia, yapay zeka tarafından yönetilen bir karakter olmasının fotoğraf dünyasında modellere olan ihtiyacı azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Milla Sofia'nın takipçi sayısı da her geçen gün artıyor.

Aslında gerçek bir kişi olmayan ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir karakter olan Milla Sofia paylaşımlarıyla takipçilerinin aklını başından alıyor.

Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Yunanistan'ın Santorini adasındaki bikinili fotoğraflarından, inşaat işçisi pozlarına kadar, Milla Sofia'nın çekici görüntüleri takipçilerini bir hayli etkiliyor.

Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Ancak her ne kadar gerçekmiş gibi görünse de, Milla Sofia aslında fotoğraf dünyasını değiştirebilecek bir yapay zeka örneği.

Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor

Milla Sofia'nın yapay zeka tarafından yönetilen bir karakter olduğu gerçeği, fotoğraf dünyasında modellere olan ihtiyacı azaltabilir. Öte yandan Milla Sofia'nın takipçi sayısı da her geçen gün artıyor.

Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor
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Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor - Son Dakika
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