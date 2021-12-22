Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu

Hindistan'ın Chattisgarh eyaletinde yaşayan köylüler, sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çalılıkların arasından sesler geldiğini duyan köylüler, biraz ileri gidince yeni doğmuş kız bebek ile karşılaştı.

DİŞİ KÖPEK SAHİPLENMİŞ

Henüz kim tarafından bırakıldığı belirlenmeyen bebeğin, gece boyu çalılıkların arasında kaldığı ve bir dişi köpek tarafından sahiplenildiği belirtildi. Bebeğe, kendi yavrularıyla birlikte bakan dişi köpek, tüyleri sayesinde bebeğin hayatta kalmasını sağladı.

"BUNU MUCİZE OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bebeği bulan köylülerden biri, yaptığı açıklamada, "Onu gördüğümüzde yaralıydı ve çok korkmuştu. Yeni doğum yapan bir köpek bebeği sahiplenmiş ve soğuk havada hayatta kalmasını sağlamış" dedi.

HEMEN POLİSE HABER VERİLDİ

Yeni doğmuş bebeği bulmalarının ardından köylülerin yaptıkları ilk iş, polislere haber vermek oldu. İhbar üzerine acil olarak bölgeye intikal eden polis ekipleri, bebeği teslim aldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Şu anda tedavisine devam edilen bebeğin durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.