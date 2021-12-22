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Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu - Son Dakika

Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu

22.12.2021 10:13

Hindistan'da meydana gelen olay, duyanları hem duygulandırdı hem de hüzünlendirdi. Chattisgarh eyaletinde yaşayan köylüler, çalılıkların arasında gördüğü manzaranın ardından hemen polise haber verdi. Çünkü çalılıkların arasında yeni doğmuş bir bebek vardı. Dişi köpeğin sahiplendiği bebek soğuk kış gecesinde bu şekilde hayatta kalabilmişti.

Hindistan'ın Chattisgarh eyaletinde yaşayan köylüler, sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çalılıkların arasından sesler geldiğini duyan köylüler, biraz ileri gidince yeni doğmuş kız bebek ile karşılaştı.

Köylüler çalılıkların arasındaki yavru köpeklerin misafirini görünce hüngür hüngür ağladı! Hemen polisi aradılar

DİŞİ KÖPEK SAHİPLENMİŞ

Henüz kim tarafından bırakıldığı belirlenmeyen bebeğin, gece boyu çalılıkların arasında kaldığı ve bir dişi köpek tarafından sahiplenildiği belirtildi. Bebeğe, kendi yavrularıyla birlikte bakan dişi köpek, tüyleri sayesinde bebeğin hayatta kalmasını sağladı.

Köylüler çalılıkların arasındaki yavru köpeklerin misafirini görünce hüngür hüngür ağladı! Hemen polisi aradılar

"BUNU MUCİZE OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bebeği bulan köylülerden biri, yaptığı açıklamada, "Onu gördüğümüzde yaralıydı ve çok korkmuştu. Yeni doğum yapan bir köpek bebeği sahiplenmiş ve soğuk havada hayatta kalmasını sağlamış" dedi.

Köylüler çalılıkların arasındaki yavru köpeklerin misafirini görünce hüngür hüngür ağladı! Hemen polisi aradılar

HEMEN POLİSE HABER VERİLDİ

Yeni doğmuş bebeği bulmalarının ardından köylülerin yaptıkları ilk iş, polislere haber vermek oldu. İhbar üzerine acil olarak bölgeye intikal eden polis ekipleri, bebeği teslim aldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Şu anda tedavisine devam edilen bebeğin durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Köylüler çalılıkların arasındaki yavru köpeklerin misafirini görünce hüngür hüngür ağladı! Hemen polisi aradılar
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu

India, Köpek, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu - Son Dakika
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