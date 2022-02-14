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Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

14.02.2022 09:09

Yemen'de kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yemen'in batısındaki El Hudeyde'de şehrindeki Al-Jarrahi bölgesinde kontrolden çıkan bir cip, akaryakıt istasyonuna daldı.

O ANLAR KAMERADA

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, cipin istasyonda yakıt alan kişilerden birine çarptığı daha sonra ise bir dükkana girdiği görüldü.

Görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.

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Akaryakıt, Yemen, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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