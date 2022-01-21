Yemen'deki bir gözaltı merkezine yönelik hava bombardımanında onlarca kişi hayatını kaybetti

Yardım kuruluşları, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısında bir gözaltı merkezinin vurulması sonucu en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gözaltı merkezi, isyancı Husilerin kontrolündeki Saada'da yer alıyor.

Geceleri düzenlenen hava saldırıları, Husiler'in hafta başında Suudi Arabistan'ın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ölümlü saldırısından sonra yoğunlaştı.

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki bazı Arap ülkelerinin kurduğu koalisyon, 2015'ten bu yana isyancılara karşı ülkeyi yıkıma uğratan bir savaş yürütüyor.

Aralarında 10 binden fazla çocuğun bulunduğu binlerce sivil, çatışmaların doğrudan bir sonucu olarak öldü ya da yaralandı.

Milyonlarca kişi evlerinden olurken nüfusun büyük kısmı açlığın eşiğinde.

BBC Ortadoğu Muhabiri Anna Foster, saldırıdan saatler sonra bile kurtarma görevlilerinin hâlâ enkazdan ceset çıkardığını ve canlı bulma ümidinin giderek azaldığını bildirdi.

Ölü sayısı net olarak bilinmiyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) en az 70 kişinin öldüğünü, ancak sayının artmasının beklendiğini açıkladı.

Husilerin televizyonunda elleriyle enkaz kazmaya çalışanlar ve hastanedeki yaralılar ekranlara geldi. MSF bir hastaneye 200'den fazla ölü ve yaralı getirildiğini belirtti.

Yemen'deki MSF Direktörü Ahmed Mahat, AFP'ye yaptığı açıklamada "Olay yerinde çok sayıda ceset, çok sayıda kayıp var. Kaç kişinin öldüğünü bilmek imkansız. Korkunç bir şiddet eylemi bu" dedi.

Save the Children (Çocukları Koruyun) adlı yardım kuruluşu da, ülkenin daha da güneyinde, isyancıların elindeki liman kenti Hudeyde'de bir iletişim tesisinin hava saldırısında vurulması sonucu futbol oynayan üç çocuğun öldüğünü belirtti.

Aynı anda ülkenin neredeyse tamamında internet kesintisi de yaşanıyor. Husilere ait televizyon kanalı, bu kesinti için de iletişim tesisini hedef alan koalisyon uçaklarını suçladı.

Suudi Arabistan ise koalisyonun Hudeyde'yi hedef aldığını doğrularken Saada'daki saldırıyı planlamadığını savundu.

Husilerin Pazartesi günü BAE'ye düzenlediği insansız hava araçlı saldırıda üç sivil hayatını kaybetmişti. Bu, ülkedeki bu tarz ilk ölümlü saldırı oldu.