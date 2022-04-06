Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı - Son Dakika
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Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı

06.04.2022 23:59

İngiltere'de bir grup genç tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündeme oturdu. Yol kenarında gördükleri harabe eve girip bir odanın morg olarak kullanılması nedeniyle büyük korku yaşadı. Evin konumu, hırsızlığa uğramaması adına açıklanmadı.

İngiltere'de bir grup genç tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündeme oturdu. Yoldan geçerken harabe bir ev fark ettiklerini belirten gençler, keşif yapmak için evin içerisine girdi.

ODADA MORG BULDULAR

Gençler, biraz gezindikten sonra odalardan birinde gördükleri nedeniyle büyük korku yaşadı. Gençler, evdeki bir odanın tamamen morg olarak kullanıldığına şahit olduklarında dehşete düştü.

Yoldan geçerken fark ettikleri harabe eve giren gençler, içeride gördüklerine inanamadı

HASTANE TARAFINDAN KULLANILMIŞ

Ev hakkında araştırma yapan gençler, buldukları sonuçları da paylaştı. Buna göre gençlere, yakınlarda bir hastane olduğu ve evin, bu hastanenin morgu olarak kullanıldığı yönünde bilgi verildi. Ancak evin neden sadece bir bölümüne dolap konulduğu henüz bilinmiyor.

Yoldan geçerken fark ettikleri harabe eve giren gençler, içeride gördüklerine inanamadı

"ÇOK KÜÇÜKTÜ AMA HER ŞEY VARDI"

Yaptıkları keşif hakkında açıklamalarda bulunan gençlerden biri, "Meraklı olduğumuz için eve bakmak istedik. Ne kadar ürkütücü ve korkunç bir yer olduğunu söylememe gerek yok. Dolaplarda cesetleri saklamışlar. Küçük ama ihtiyaç duyulan her şey var. İçeride olmak farklı bir duyguydu" dedi. Diğer yandan evin konumu ise hırsızlık olayları endişesiyle açıklanmadı.

Yoldan geçerken fark ettikleri harabe eve giren gençler, içeride gördüklerine inanamadı
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Son Dakika Dünya Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı - Son Dakika


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