Yunanistan'da Orman Yangınları Sürüyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları Sürüyor

18.07.2023 09:03

Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, çok sayıda kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Evlerin küle döndüğü bölgelerde atlar da güvenli bölgelere taşındı. Yangına müdahale gece boyunca devam etti ve rüzgarın etkisiyle yangın sürekli büyüyor. Binlerce dönüm ormanlık alanın küle döndüğü bölgede yerleşim birimleri henüz tehdit altında değil. İtfaiye ekipleri helikopter, uçak, personel ve araçlarla yangına müdahale ediyor. Meteoroloji Servisi yangın çıkma riskinin yüksek olduğunu belirtirken, iki kişi yangınlarla ilgili gözaltına alındı.

Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, dün başlayan orman yangınlarına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken çok sayıda kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla çok sayıda evin küle döndüğü Lutraki, Anavisos, Saronida bölgelerinde, ahırlardaki atlar da tırlarla güvenli bölgelere taşındı.

Atina'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dervenohoria bölgesinde de yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Yetkililer, bölgede hakim olan kuvvetli rüzgarların etkisiyle yangının sürekli büyüdüğünü belirtti.

Binlerce dönüm ormanlık alanın küle döndüğü Dervenohoria'da, yangının şu an kadar yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, 1 helikopter, 6 uçak, 140 itfaiye personeli ve 48 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yunan Meteoroloji Servisi de yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 farklı noktada orman yangını çıktığını belirtmişti.

Kikilyas, yangınlarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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