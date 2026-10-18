Yunanistan\'ın Pieria ilinde dere yatağına düşen uçakta 2 kişinin öldüğü bildirildi

YUNANİSTAN'ın Pieria ilinde tek motorlu hafif uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basını, Pieria ilinde yerel saatle 14.00 civarında içinde 2 kişinin olduğu tek motorlu hafif uçağın bir dere yatağına düştüğünü duyurdu. Yetkililer, pilot ve uçaktaki diğer kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.