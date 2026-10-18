Yunanistan\'ın Pieria ilinde dere yatağına düşen uçakta 2 kişinin öldüğü bildirildi

Yunanistan'ın Pieria ilinde dere yatağına düşen uçakta 2 kişinin öldüğü bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunan basınının aktardığına göre, Pieria ilinde yerel saatle 14.00 sıralarında 2 kişinin bulunduğu tek motorlu hafif uçak dere yatağına düştü. Yetkililer pilot ile uçaktaki diğer kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
YUNANİSTAN'ın Pieria ilinde tek motorlu hafif uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan basını, Pieria ilinde yerel saatle 14.00 civarında içinde 2 kişinin olduğu tek motorlu hafif uçağın bir dere yatağına düştüğünü duyurdu. Yetkililer, pilot ve uçaktaki diğer kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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