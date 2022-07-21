Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor - Son Dakika
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Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor

21.07.2022 18:55
Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor

Sosyal medya 2023'ten geldiğini öne süren bir zaman yolcusunun anlattıkları ile çalkalandı. Zaman yolcusu, 13 Ocak 2023'te insanlara düşman olan bir ırkın keşfedileceğini ve bunun insanlık için felaket yaratacağını iddia etti.

Zaman yolculuğu son dönemde sosyal medyada hayli popüler olan bir alan. Bu kişilerin yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalar kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alıyor. Kendini zaman yolcusu ilan edenbir şahsın sözleri de sosyal medyada hayli konuşuldu.

13 OCAK 2023'TE OLACAKLARI SÖYLEDİ

Zaman yolcusu, 13 Ocak 2023'te Azawa adı verilecek yeni bir gezegen keşfedileceğini ve bu gezegende yaşayan canlıların insanların düşmanı olduğunu ileri sürdü. Zaman yolcusu, bu canlıların 11 Eylül saldırısından sonra dünyaya zarar veren birçok eylemde bulunduğunu söyledi.

"GERÇEK OLDUĞUMU GÖRECEKSİNİZ"

Zaman yolcusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Gerçek olduğumu da çok kısa süre içerisinde göreceksiniz. 13 Ocak 2023'te, derin, yeraltı mağaralarını keşfeden dev bir kapak bulunacak. Bu da yeni gezene açılan kapı olacak. O gezegende ise insanlara düşman bir ırkla karşılaşılacak."

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