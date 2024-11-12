Zhuhai'de Sürücü Kalabalığa Saldırdı

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ÇİN'in Zhuhai kentinde bir sürücünün arabasını kalabalığın içine sürdüğü olayda 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, bir sürücünün aracını spor merkezinin dışında yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sürücünün kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilen açıklamada, "Sürücü araçta bıçakla kendine zarar verirken bulundu, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ciddi boyun yaralanmaları nedeniyle şu anda bilinci yok, hala tedavi altında ve sorgulanamıyor" ifadeleri kullanıldı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, sürücünün saldırıyı eşiyle arasındaki boşanma nedeniyle gerçekleştirdiği ihtimali olduğu kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yaralıların tedavisi için tüm güçlerin kullanılması, sorumluların ise yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.