Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi - Son Dakika
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Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi

25.07.2022 16:21

Ruanda'da yaşayan Zanziman Ellie, köyünde zorbalığa uğradığı için ormana saklandı. Yıllarca ormanda kalan 27 yaşındaki genç, bulunduğu yerden alınarak yeniden köyüne getirildi. Hikayesinin ilgi görmesinin ardından belgesel yapımcıları da Ellie için harekete geçti.

Dünya genelindeki ilginç hayat hikayelerinden birine sahip olan isimler arasında Ruanda'da yaşayan Zanziman Ellie de var. 1999 doğumlu çocuk, köyünde zorbalığa uğramasının ardından ormana kaçtı ve yıllarca herkesten saklanarak ormanda yaşadı.

Yıllarca ormanda herkesten saklanan genç kente getirildi, son halini dünya basını fotoğrafladı

YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Yetkililerin devreye girmesiyle birlikte Ellie, ormanda bulunduğu yerden alınarak yeniden köyüne getirildi. Hikayesi kısa sürede dünya genelinde viral hale gelen Ellie'nin son görüntüsünün iyi olması herkesi sevindirdi.

Yıllarca ormanda herkesten saklanan genç kente getirildi, son halini dünya basını fotoğrafladı

BELGESEL OLACAK

Hikayesinin ilgi görmesinin ardından belgesel yapımcıları da Ellie için harekete geçti. Ruanda'ya giden belgeselciler, Ellie'nin hayatının belgesel filmi olması için çalışmalara başladı. Belgesel filmi kapsamında takım elbise giyen Ellie'nin son görüntüsü de hayli beğenildi.

Yıllarca ormanda herkesten saklanan genç kente getirildi, son halini dünya basını fotoğrafladı
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