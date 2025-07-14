ABD\'de En Başarılı 25 Türk Mezun Açıklandı

StudyinAmerica.com eğitim danışmanlığı tarafından, ABD'de lisans eğitimi alan Türk öğrenciler arasından her yıl seçilen, en başarılı 25 mezun açıklandı. Bu yılki listede yer alan öğrenciler, Harvard'dan Stanford'a, Yale'den Columbia Üniversitesi'ne kadar kendi bölümlerinden ilk sıralarda mezun olurken, birçok çalışmaya imza attılar. Bunlar arasında kanser araştırmalarına katılan, yapay zeka girişimiyle Silikon Vadisinden yatırım alan ya da makine öğrenimi ve teorik bilgisayar üzerine yaptığı çalışmalarla araştırma fonu kazanan öğrenciler de yer alıyor. Listede Milli basketbolcumuz ve olimpik yüzücümüz de başarılarıyla dikkat çekiyor.
StudyinAmerica.com'un ABD'deki okul yönetimlerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği 'ABD'de okuyan en başarılı 25 Türk Öğrenci Listesi' belirlendi. Listede yer alan öğrenciler, sadece akademik başarılarıyla değil, katıldıkları araştırmalar ya da girişimleriyle de dünyanın ilgisini çekmeyi başardılar.
'ONLARLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR'
StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, bu 25 Türk öğrencinin ABD'deki eğitim hayatları boyunca Türkiye'yi kusursuz bir şekilde okullarında temsil ettiğini ve Türkiye'nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırladığını belirterek "Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi. Listeye giren en başarılı 2025 mezunlarının sadece akademik başarılarıyla değil çevrelerine ve dünyaya karşı başardıkları sosyal etki çalışmalarıyla da değerlendirildiğini ifade eden Türkman "Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasında yer alıyorlar ve minimum 3.7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülleriyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediler" diye konuştu.
DÜNYANIN EN İYİ ŞİRKETLERİ YAKIN TAKİPTE
Listede yer alanlar, Ernst & Young, IBM, Goldman Sachs, NVIDIA, Citibank gibi dünyanın en büyük şirketlerinde işe başladılar.
TÜRKİYE'NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN ÇIKTILAR
Bu yılki listeye giren öğrencilerin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den değil aynı zamanda Bursa, Denizli ve Diyarbakır gibi farklı şehirlerden gelmeleri de dikkat çekti.
ABD'DE 10 BİNİN ÜZERİNDE TÜRK ÖĞRENCİ OKUYOR
ABD'de şu anda 10 binin üzerinde Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3 bin 255'i lisans eğitimi alıyor. 2025 yılında ABD'ye öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 9'uncu sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 505 milyon doların üzerinde gelir getiriyor.
25 MEZUN LİSTESİ
Amerika'nın 25 en başarılı Türk mezunları şu şekilde sıralandı:
(Soyadına göre alfabetik sıralama)
Ceyda Alabacak- Duke Üniversitesi
Taylan Özdemir Aydın- Princeton Üniversitesi
Zehra Duru Bilgin- Brown Üniversitesi
Emir Büyükhanlı- Yale Üniversitesi
Halil Cenker Camcı- Columbia Üniversitesi
Arif Kerem Dayı- Harvard Üniversitesi
Su Dedehayır- Chicago Üniversitesi
Dicle Ezgi Ekinci-Harvard Üniversitesi
Zeynep Lal Kablan- Harvard Üniversitesi
Mert Geyiktepe- Harvard Üniversitesi
Yavuz Erol Gönen- Princeton Üniversitesi
Murat Gülçelik- Columbia Üniversitesi
Zeynep Hacıgüzeller- Boston Üniversitesi
Derin Kalkanoğlu- Miami Üniversitesi
Ayşe İdil Kolabaş- Tufts Üniversitesi
Melis Olcay- Southern California Üniversitesi
Selin Ortaeskinazi- University of Pennsylvania
Arman Ozcan- Columbia Üniversitesi
Yağmur Öztürk- Johns Hopkins Üniversitesi
Eren Berke Sağlam- Dartmouth Üniversitesi
Lara Selin Seyahi- Stanford Üniversitesi
Kaan Taşkent- Georgetown Üniversitesi
Mükerrem Tüfekçioğlu- Chicago Üniversitesi
Orhan Yiğit Yazgan- Northwestern Üniversitesi
Ecem Yılmazhaliloğlu- Stanford Üniversitesi
Son Dakika › Eğitim › ABD'de En Başarılı 25 Türk Mezun Açıklandı - Son Dakika
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