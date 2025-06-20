Pandemiyle birlikte eğitimde köklü değişimlerin yaşandığını belirten Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, öğretmen yetiştirmenin eğitim fakültelerinin asli görevi olduğunu vurguladı. Günümüz dünyasında eğitimin artık yalnızca bilgi aktarımı değil, düşünme yetisini geliştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Ömerustaoğlu, eğitim fakültelerinin öncelikli amacının nitelikli öğretmenler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak "Eğitim fakültelerinin en temel işlevi öğretmen yetiştirmektir" dedi. Bu sorumluluğun büyük bir özen ve sorumlulukla yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.
COVID-19 pandemisinin eğitimde dijitalleşmeyi zorunlu hale getirdiğini belirten Ömerustaoğlu, "Pandemi sürecinde, teknolojiyi kullanarak bu çağa uygun eğitim gerçekleştirebileceğimizi gördük" ifadelerini kullandı. Artık bilgiye erişimin çok daha kolay olduğuna dikkat çekti.
"Artık eğitimin hedefi düşünmek için aklı eğitmek olmalı" diyen Ömerustaoğlu, eğitim anlayışının ezberden uzaklaşarak, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeye yönelmesi gerektiğini savundu. Bu anlayışın ancak öğrenci merkezli bir yaklaşımla mümkün olabileceğini söyledi.
Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir misyon olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömerustaoğlu, "Herkes öğretmen olamaz" diyerek öğretmenlik mesleğine yetenek ve tutku ile yaklaşılması gerektiğini belirtti. Öğretmen adaylarının bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğine işaret etti.
Öğrencilerin mezun oldukları alan dışında farklı sektörlerde çalışabileceklerine dikkat çeken Ömerustaoğlu, "Üniversite mezunlarının illa kendi alanında istihdam sağlama zorunluluğu yok" dedi. Esnek düşünmenin ve kariyer planlamasında farklılıkların önemini vurguladı.
Son Dakika › Eğitim › Adnan Ömerustaoğlu: Artık eğitimin hedefi düşünmeyi öğretmek olmalı - Son Dakika
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