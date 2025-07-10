Akademik Tez Programı'na 421 Başvuru - Son Dakika
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Akademik Tez Programı'na 421 Başvuru

Akademik Tez Programı\'na 421 Başvuru
10.07.2025 22:13
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YÖK ve SSB iş birliğiyle başlatılan ATP'ye 119 üniversiteden 421 başvuru yapıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle başlatılan Akademik Tez Programı'na (ATP) 119 üniversiteden 421 başvuru yapıldı.

Yapay zeka alanında gerçekleştirilen lisans ve yüksek lisans tezlerine destek verilmesini kapsayan ATP kapsamında, ASELSAN ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, başarılı bulunan tez projeleri sergilendi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre programa katılan öğrenciler; savunma sanayi firmalarının temsilcileri, insan kaynakları uzmanları, akademisyenler ve sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. Etkinliğe YÖK Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu da katıldı. Katılımcılar, öğrencilerle birebir görüşme fırsatı bulurken, bu temasların sektörde iş birliğini ve etkileşimi artırması hedefleniyor. ATP kapsamında, Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) faaliyetleri doğrultusunda üniversitelerde yapay zeka alanında yürütülen akademik çalışmaların savunma sanayiinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

Programa 119 farklı üniversiteden, 58 farklı bölümden toplam 421 başvuru yapıldı. Bunların 258'i lisans, 98'i ise yüksek lisans tezlerine yönelik oldu. Program kapsamında 20 farklı firmadan 99 mentör öğrencilere danışmanlık yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alan ilk 40 öğrenci, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi önde gelen savunma sanayii kuruluşlarında zorunlu veya gönüllü staj yapma hakkı kazandı.

Öğrenciler ayrıca aday mühendislik pozisyonları, proje destekleri, akademik yayın teşvikleri ve yurt dışı konferanslara katılım gibi ek ödüllerden faydalanabilecek. ATP'ye en fazla başvuru yapan üniversiteler ise Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi oldu. Akademik Tez Programı'nın önümüzdeki dönemde de devam etmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Akademik Tez Programı'na 421 Başvuru - Son Dakika

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