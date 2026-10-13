BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çevre mühendisliği tezli yüksek lisans programı açtı - Son Dakika
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BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çevre mühendisliği tezli yüksek lisans programı açtı

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BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çevre mühendisliği tezli yüksek lisans programı açtı
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YÖK başvurusunun onaylanmasıyla Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Çevre Mühendisliği tezli yüksek lisans programı açıldı. Programla çevre problemlerini belirleyip çözüm geliştirebilen uzmanlar yetiştirilerek bilimsel bilgi üretimine katkı amaçlanıyor.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) çevre korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla Çevre Mühendisliği tezli yüksek lisans programı açıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) lisansüstü eğitim alanındaki program çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan başvurunun onaylanmasıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Çevre Mühendisliği tezli yüksek lisans programının açılmasına karar verildi. Uygulama ve araştırma odaklı eğitim anlayışını destekleyen program kapsamında öğrencilerin çevre problemlerini belirlemesi ve bunlara çözümler geliştirmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Programla çevresel süreçleri farklı boyutlarıyla değerlendirebilen nitelikli uzmanlar yetiştirilecek. Böylece çevre korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi alanlarda bilimsel bilgi üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye yönelik çalışmaların önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yeni programın çevre alanındaki araştırmalara katkı sunacağını belirterek hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
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