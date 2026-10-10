Erzurumlu öğrenci Şakar, ilaç projesiyle hackathonda dünya üçüncüsü oldu

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur Şakar, Küresel Yapay Zeka (Hackathon) Yarışması Lise Kategorisi'nde dünya üçüncüsü olarak gururlandırdı.

Sağlık alanında ilaçların kontrollü ve bilinçli kullanımını desteklemek amacıyla geliştirilen yapay zeka ve kodlama projesiyle uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza atan Yağmur Şakar ve ekibi, bilimsel düşüncenin ve teknolojik üretkenliğin genç nesillerdeki güçlü karşılığını ortaya koydu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, başarılı öğrenci Yağmur Şakar'ı makamında ağırlayarak elde ettiği dünya üçüncülüğü dolayısıyla tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.