Gençler İçin Meslek Edindirme Programı - Son Dakika
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Eğitim

Gençler İçin Meslek Edindirme Programı

Gençler İçin Meslek Edindirme Programı
20.06.2025 12:01
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Axor Medikal, MESEM ile iş birliği yaparak öğrencilere meslek edindirme programı başlattı.

MEDİKAL ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ile yaptığı iş birliği kapsamında, lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik uzun vadeli bir meslek edindirme programı başlattığını duyurdu.

14 Haziran 2025 tarihinde Axor Medikal'in plastik üretim tesisinde gerçekleşen iş birliği protokolü töreninde, gençlerin iş hayatına hazırlanması, sahada mesleki beceri kazanması ve sanayi ile eğitimin entegre şekilde ilerlemesi hedeflendiği vurgulandı. Bu program iş dünyası ile mesleki eğitim hem öğrencilerin kariyer yolculuğunda sağlam bir temel atmalarını sağlayacak hem de Türkiye'nin üretim gücüne kalifiye insan kaynağı sunacak.

İş birliği kapsamında, Plastik Kalıp Teknolojileri alanında eğitim gören MESEM öğrencileri, Axor Medikal'in plastik enjeksiyon üretim bölümünde görev alacak. Üretim süreçlerinde aktif rol üstlenecek olan öğrenciler, teorik bilgilerini sahada uygulayarak gerçek üretim deneyimi kazanacak.

Axor Medikal yetkilisi Erdal Kıratlı, projeye dair şu açıklamayı yaptı:

"Bugünün gençleri, yarının üretim gücü ve toplumsal kalkınmanın temelidir. Plastik enjeksiyon makinelerimizle hijyen ve sağlık ürünleri üretmenin yanında, bu ülkenin gençlerine yatırım yapmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. MESEM ile yürüttüğümüz bu program, gençlerimize yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir gelecek sunuyor. Bu program öğrencilerin eğitim hayatları boyunca haftanın belirli günlerinde sahada çalışarak meslek edinmelerine imkan tanıyor. Axor Medikal gibi sektöründe öncü firmaların bu süreçte aktif rol üstlenmesi hem eğitim sistemine hem de ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor."

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Erkan Acar da iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sanayi ve eğitim kurumları arasındaki iş birlikleri, mesleki eğitimde niteliği artırıyor. Axor Medikal gibi sosyal sorumluluk bilincine sahip firmaların desteğiyle öğrencilerimiz geleceğe daha güçlü hazırlanıyor. Topluma Fayda Sağlayan Kurumsal Yaklaşım Bu proje, yalnızca bir eğitim protokolü olmanın ötesine geçerek, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilir üretim, eğitime katkı ve genç istihdamı gibi çok sayıda stratejik başlığa da hizmet ediyor. Aynı zamanda bu iş birliği, firmanın sektördeki öncü rolünü güçlendirirken, topluma katkı sağlayan duruşunu da görünür kılıyor. Axor Medikal ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., plastik enjeksiyon teknolojileri ile hijyen ve sağlık ürünleri üretimi yapan, kalite ve yenilik odaklı bir firmadır. Sektöründe edindiği tecrübeyi sürekli gelişim ilkesiyle birleştiren firma, sadece üretim değil, aynı zamanda eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında da aktif bir rol üstlenmektedir."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

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