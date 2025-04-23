Karakter Gelişimi Eğitimin Yeni Odak Noktası - Son Dakika
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Eğitim

Karakter Gelişimi Eğitimin Yeni Odak Noktası

Karakter Gelişimi Eğitimin Yeni Odak Noktası

Özlem Koç, yapay zeka çağında eğitimde karakter gelişiminin önemine değindi.

23.04.2025 10:21
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ULUSLARARASI Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, yapay zeka çağında eğitimin odak noktasının karakter gelişimi olması gerektiğini vurguladı. Koç "Geleceğin en akıllı toplumu, en çok teknoloji kullanan değil, teknolojiyi en insani amaçlarla kullanan toplumdur" dedi.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), Sapanca'da iş ve akademi dünyasını bir araya getirdi. Zirvede, geleceğin dünyasını şekillendirecek teknolojiler ve bu dönüşüme liderlerin nasıl uyum sağlayacağı kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'nin önde gelen ekonomi yayınları Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife'ın bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği zirvenin ikinci gününde, yapay zekanın hayatın her alanındaki etkileri masaya yatırıldığı 'Toplum 5.0: Büyük Dönüşüm' panelinde Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, BSH Türkiye CEO'su Alper Şengül ve Veri Enstitüsü Kurucu Başkanı Bekir Ağırdır konuştu. Panelin moderatörlüğünü Ankara TEKMER CEO'su İmran Gürakan üstlendi.

'EĞİTİMİN YENİ ODAĞI: KARAKTER İNŞASI'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, 'Toplum 5.0: Büyük Dönüşüm' panelinde eğitimin geleceğine dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı yapay zeka çağında eğitimin asıl odak noktasının karakter gelişimi olması gerektiğinin altını çizen Koç, şöyle konuştu: "Teknoloji çok hızlı değişiyor. İnsanlık tarihi boyunca sürekli kırılmalar yaşandı ama artık 10 yıl sonrasını bile tahayyül etmek zor. Bu çağda teknoloji üretebilen ve doğru kullanabilen bireyler yetiştirmeliyiz. Toplum 5.0 bize şunu söylüyor: Geleceğin en akıllı toplumu, en çok teknoloji kullanan değil, teknolojiyi en insani amaçlarla kullanan toplumdur. Yapay zeka çağında bilgiye ulaşmak ve onu yeniden üretmek kolaylaştı. Asıl mesele; nasıl bir karakter yetiştiriyoruz? İnsani değerleri önceleyen, kendi gelişimini sürdürebilen bireyler mi?" Koç, bireylerin hem kendileri hem de toplum için duyarlı olması gerektiğini, erken yaşlardan itibaren farkındalığın eyleme dönüşecek becerilerle desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi. Eğitimde, teknoloji ve insani değerlerin paralel şekilde gelişmesi gerektiğini belirten Koç, "Bahçeşehir Koleji olarak yapay zeka destekli çalışmalarımız kapsamında; insan odaklı, etik, sosyal ve toplumsal fayda temelli eğitim teknolojisi geliştiriyoruz. ve bu alandaki çalışmalarımızı Türkiye eğitim ekosistemine dahil etmekten mutluluk duyuyoruz" açıklamalarında bulundu.

'TEK TİP MÜFREDAT SONA ERİYOR'

Yapay zekanın eğitimdeki potansiyeline de değinen Koç, etik ve doğru kullanıldığında eğitimin kişiselleştirilmesi açısından devrim niteliğinde fırsatlar sunduğunu belirtti. Günümüz çocuklarının farklı ilgi alanları ve öğrenme biçimleri olduğunu hatırlatan Koç, "Ama hala tek tip müfredatla herkese aynı eğitimi verip aynı sonucu bekliyoruz. Bu artık sürdürülebilir değil" dedi. Koç, öğretmenlik mesleğinin de Toplum 5.0 ile birlikte dönüşeceğine dikkat çekti. Operasyonel yüklerin azalmasıyla öğretmenlerin daha fazla rehberlik rolü üstlenebileceğini ifade eden Koç, zaman kavramından bağımsız, çok boyutlu bir eğitim sisteminin hem dünyada hem de Türkiye'de yeniden kurgulandığını dile getirdi.

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Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Özlem Koç, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karakter Gelişimi Eğitimin Yeni Odak Noktası - Son Dakika

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