MEB Genel Müdürü Topoğlu, Cizre'de kursiyerlerle buluştu, yol haritasını açıkladı - Son Dakika
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MEB Genel Müdürü Topoğlu, Cizre'de kursiyerlerle buluştu, yol haritasını açıkladı

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MEB Genel Müdürü Topoğlu, Cizre\'de kursiyerlerle buluştu, yol haritasını açıkladı
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MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, Şırnak'ta eğitim faaliyetlerini inceledi. Cizre Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyer ve usta öğreticilerle ilgilenen Topoğlu, beceri dönüşümü ve üretim odaklı projeler için yeni yol haritasının belirlendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, Şırnak'ta yürütülen yaşam boyu eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Merkez ve ilçelerdeki eğitim yöneticileri, usta öğreticiler ve kursiyerlerle buluşan Topoğlu, bölgedeki beceri dönüşümü ve üretim odaklı projeler için yeni yol haritasının belirlendiğini açıkladı.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, Şırnak'taki yaşam boyu eğitim altyapısını güçlendirmek ve sahadaki çalışmaları yakından takip etmek amacıyla kente geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret boyunca kentteki eğitim imkanları, kursiyer talepleri ve gelecek dönem stratejileri detaylıca masaya yatırıldı. Programına Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayan Genel Müdür Emre Topoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ı makamında ziyaret etti. Kent genelinde sürdürülen eğitsel projeler ve kurs faaliyetleri hakkında Cırıt'tan bilgi alan Topoğlu, bölgedeki hayat boyu öğrenme süreçlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen koordinasyon toplantısında ise ilçe milli eğitim müdürleri ve halk eğitimi merkezi müdürleri bir araya geldi. Kurumların mevcut performansları, sahadaki öncelikli ihtiyaçlar ve yeni dönem hedeflerinin görüşüldüğü oturumda, ilçe yöneticileri saha deneyimlerini paylaştı. Görüşmeler doğrultusunda, hayat boyu öğrenme imkanlarının Şırnak'ın en ucra köşelerine kadar ulaştırılmasını sağlayacak eylem planı netleştirildi.

Saha temasları kapsamında Cizre Halk Eğitimi Merkezine geçen Genel Müdür Topoğlu, burada derslik ve atölyeleri gezip incelemelerde bulundu. Kursiyerler ve usta öğreticilerle yakından ilgilenen Topoğlu, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Yerinde üretimin ve mesleki beceri dönüşümünün bölge ekonomisi ve istihdamı için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Halk Eğitimi MerkeziEmre TopoğluŞırnakGüncelEğitimSon Dakika

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