Öğrencilere Tercih Sürecinde Öneriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sonrası milyonlarca öğrenci şimdi de geleceklerini şekillendirecek tercih sürecine girdi. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Müdürü Aslı Orman, tercihte zorlanan öğrencilere 'nerede mutlu ve başarılı olabilirim' sorusuna yanıt aramalarını önerdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından bu kez de sınav kadar zorlu bir süreç olan tercih maratonu başladı. Milyonlarca öğrenci, geleceklerini şekillendirecek üniversiteyi 13 Ağustos'a kadar belirlemesi gerekiyor. Bu süreçte Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Müdürü Aslı Orman, öğrencilere tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken konularda önerilerde bulundu.

Sadece puana bakarak tercih yapmanın doğru olmadığını belirten Aslı Orman, "Öğrencilerin yerleşip yerleşemeyeceği 24 tercih hakkını nasıl kullandığına bağlı. Tercih sıralamasını yalnızca puana göre değil, aynı zamanda başarı sırasına, ilgi alanlarına ve hedeflere göre şekillenmek gerekiyor. Ayrıca tercih listelerini hazırlarken, üniversite kampüslerini gezmek, bölüm yetkilileriyle görüşmek, şehir olanaklarını yerinde görmek, daha bilinçli kararlar vermeyi sağlar" dedi.

'TERCİH LİSTENİZİ STRATEJİK OLUŞTURUN'

PDR Müdürü Aslı Orman, tercih listesinin üç aşamalı bir stratejiyle oluşturulmasını önerdi. Listenin başına yerleşme olasılığının düşük olduğu ancak çok istedikleri bölümleri koymalarının doğru olacağını belirten Orman "Daha sonra başarı sırasına çok yakın ve yerleşme olasılığı yüksek olan bölümlere yer verilmeli. Örneğin 100 bininci sırada yer alan bir aday için bu aralık, 90 bin ile 110 bin arasında kalan bölümler olabilir. Bu tercihler, gerçekçi ve hedefinize uygun seçenekleri barındırdığı için listenizin en kritik bölümünü oluşturur. Listenin son bölümü ise mutlaka garantiye alınmış programları içermelidir. Yani başarı sıranızın 2 katı kadar altına düşen bölümleri bu alana yerleştirebilirsiniz. Ancak burada önemli olan nokta eğer bu bölümler, gerçekten okumak istemediğiniz, sizi mutsuz edecek bir alandaysa; bu tercihleri hiç yazmamak ve sınava yeniden hazırlanmayı göze almak, uzun vadede çok daha sağlıklı bir karar olabilir. Zorunlulukla yapılan tercihler, yıllar sürecek bir pişmanlığa dönüşebilir" dedi.

'TERCİH YAPARKEN DİKKAT'

PDR Müdürü Orman, tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şu önerilerde bulundu:

"Başarı sırasına göre tercih yapın.

"Puanlar her yıl değişebilir, ancak başarı sırası ile tercih yapmak daha doğru sonuçlara ulaşmayı sağlar.

"Bölüm ve meslek içeriğini araştırın: Ders programları, mezunların istihdamına, staj ve iş olanaklarına bakın.

"Üniversite olanaklarını analiz edin: Akademik kadro, yurt dışı olanakları, kampüs hayatı çok şey anlatır.

"Şehri göz ardı etmeyin: Yaşam maliyeti, barınma ve ulaşım gibi unsurlar gerçek hayatı etkiler.

"Burs koşullarına dikkat edin: Özellikle vakıf üniversitelerinde bursun devam koşullarını iyi inceleyin.

"Üniversitenin akreditasyon ve kalite belgelerini inceleyin: Tercih etmeyi düşündüğünüz programın Yükseköğretim Kalite Kurulu veya uluslararası akreditasyonlara sahip olup olmadığını kontrol edin. Bu tür belgeler, bölümün eğitsel kalitesi hakkında fikir verir.

"Kişisel hedefler ve mutluluk dikkate alınmalı: Başarı sırasına veya çevrenin beklentilerine göre değil, kendi ilgi, değer ve hedeflerinize göre tercih yapın. Sadece kazanmak için yapılan tercihler uzun vadede mutsuzluk yaratabilir.

"Başarı sırası barajlarına mutlaka dikkat edin: Bazı lisans programları için ÖSYM tarafından başarı sırası barajı uygulanmaktadır. Bu barajın altında kalan adaylar, ilgili programları tercih edemez. Tercih listesi hazırlanırken bu barajlar göz önünde bulundurulmalı, aksi takdirde yapılan tercihler geçersiz sayılabilir."