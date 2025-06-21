Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti

Haberin Videosunu İzleyin
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
21.06.2025 10:50  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Haber Videosu

Haberler.com'a konuk olan Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, günümüzde bilgiye ulaşmanın artık çok kolay olduğunu belirterek, "Artık öğretmenliğin fonksiyonu değişti. Eskiden öğretmen dediğimiz bilgi küpü bir insandı. Şimdi öğrenci, öğretmeniyle karşılaşmadan önce bilgiye ulaşıyor. İşte öğretmen burada bir rehber olacak" dedi.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Haberler.com ekranlarında Meral Karadağ'ın sunduğu "Bilimin Geleceği" programına konuk oldu. Programda öğretmenliğin sadece bilgi aktarmakla sınırlı bir meslek olmadığını vurgulayan Ömerustaoğlu, öğretmenlik mesleğinde olması gereken nitelikleri ve 21. yüzyıl eğitiminin dönüşümünü anlattı.

Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti

"HERKES ÖĞRETMEN OLAMAZ"

"Herkes öğretmen olamaz." diyen Ömerustaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kişilik özelliği dendiği zaman ünlü filozofumuz Farabi öğretmende bulunması gereken özellikleri sayar. Öğretmen bir defa özverili olacak. Öğretmen heyecanlı olacak. Öğretmek için heyecanlı olacak. Öğretmen sevecek. En önemlisi neyi sevecek? İnsanı sevecek. Çocukları, öğrencilerini sevecek. Öğretmeyi sevecek."

Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti

"ÖĞRETMEN ANLAMANIN İÇERİSİNDE BİREYSEL FARKLILIKLARI BİLECEK"

Prof. Dr. Ömerustaoğlu, iyi bir öğretmenin sadece genel anlamda insanı değil, her öğrencinin bireysel özelliklerini de tanıyıp anlamaya çalışması gerektiğini ifade etti:

"Öğretmen insanı anlayacak. İnsanı dinlerken öğrenciyi yargılayıcı olmayacak. Onu anlamaya çalışacak, bireysel farklılıkları bilecek bu anlamanın içerisinde. Bir insan anlamı var genel anlamda, tümel anlamda. Bir de Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet bunların bireysel özellikleri var. Karşısına geldiği zaman öğrencisi onu anlayabilecek. Onu da tanıyabilecek. O genelin içerisinde özeli de ayırt edecek. Ona göre ona rehber olacak, yardımcı olacak."

"ÖĞRETMEN REHBER OLACAK"

Günümüzde bilgiye ulaşmanın artık çok kolaylaştığını belirten Ömerustaoğlu, öğretmenlerin bilgi kaynağı olmaktan çok rehberlik fonksiyonuna sahip olması gerektiğini vurguladı:

"Bugün artık öğretmenliğin fonksiyonu değişti. Eskiden öğretmen dediğimiz bilgi küpü bir insandı. Ama şimdi bilgi küpü değil. Şimdi öğrenci, öğretmeniyle karşılaşmadan önce bilgiye ulaşıyor. İnternet var artık. Google hazretleri var, şimdi CheckGPT var. İşte onların üzerinde bir bakıyorsunuz, oraya giriyor, yazıyor. Her şeyle ilgili hemen hemen bilgi sahibi oluyor. Birtakım başka, daha güçlü otoriteler var hatta. E peki öğretmen ne yapacak bu zaman? İşte öğretmen burada bir rehber olacak."

Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti

"BİZ ÖĞRENCİNİN AKLINI EĞİTMEK ZORUNDAYIZ"

Eğitimin temel amacının artık bilgi vermek değil, düşünmeyi öğretmek olduğunu dile getiren Ömerustaoğlu, 21. yüzyıl becerilerinin çoğunun doğrudan düşünme ile ilgili olduğunu belirtti:

"Artık eğitimin hedefi temelde düşünmek için aklı eğitmek olmalı. Biraz önce dedik ya 21. yüzyıl yetkinlikleri... 10 temel yetkinliğe bakıyorsunuz 6 tanesi doğrudan doğruya düşünce ile ilgili. Eleştirel düşünme diyor, yaratıcı düşünme, zihinsel esneklik, müzakere karar verme. 6 tanesi doğrudan düşünmeyle ilgili olunca ne olacak? Biz daha iyi düşünmesi için öğrencinin aklını eğitmek zorundayız. Öğretmenin rehberliği burada olacak."

Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti

"SORU SORMAYAN BİREY GELİŞEMEZ"

Öğrencilerin düşünsel gelişiminde soru sormanın önemine de dikkat çeken Ömerustaoğlu, Sokrates'in ünlü sözüne atıfta bulundu:

"Aklı eğitirken ki en önemli şey ne olacak? Öğrenciyi sorgulatmaya alışacak. Hani Sokrates'in bir sözü vardır. Der ki; sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez. Hakikaten öyledir. Soru sormayan birey gelişemez. Soru sormayan araştırmacı, araştırmalarında çok fazla mesafe alamaz. Çünkü bütün araştırmamız, bütün bilimsel buluşlarımız, bütün ortaya koyduğumuz ürünler, bilgi ürünleri hepsi bizim sorduğumuz soruya bağlı."

Adnan Ömerustaoğlu, Kültür Sanat, Güncel, Rehber, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Remzi Kurt:
    İnşallah tez zamanda uzaktan eğitime geçilir devletin eğitime harcadığı parada bu arada vatandaşın cebine girer öğretmenlerin çocuklarının eğitim öğretimine çok fazla bir katkısı olduğunu ben düşünmüyorum 2 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 04:29:29. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.