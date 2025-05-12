Psikologlar Günü\'nde Terapide Değişim Etkinliği

İSTANBUL Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (KÜYEM) tarafından, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'nde bir etkinlik düzenlendi. 'Psikoterapi Etkinliği: Terapide Değişim' başlığıyla Taksim Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, psikoloji ve terapi alanında çalışan uzmanları, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi.

Günün ilk bölümünde alanında tanınmış isimler katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Psikiyatr Dr. Murat Dokur 'Değişimin Dinamikleri' başlıklı sunumunda bireyde değişimin temel yapı taşlarını ele aldı. Ardından Prof. Dr. Kültegin Ögel, 'Değişim ve Motivasyon' konulu konuşmasında psikoterapide motivasyonel süreçlerin önemine dikkat çekti. Son olarak Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, 'Değişen Dünyada İnsan Kalmak' başlıklı konferansıyla modern dünyada insan kalabilmenin psikolojik boyutlarını değerlendirdi.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise üç konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilen panelde, 'Terapide Değişim' konusu interaktif bir ortamda ele alındı. Katılımcıların soruları ve katkılarıyla zenginleşen bu bölüm, farklı terapi ekollerinin değişime yaklaşım biçimlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı sundu.