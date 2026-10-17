Sinop Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencileri laboratuvarları gezdi

Sinop Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencileri laboratuvarları gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencileri oryantasyon kapsamında araştırma laboratuvarlarını ziyaret etti. Ziyarette akademik danışman Prof. Dr. Elif Tezel Ersanlı eşliğinde bilimsel çalışmalar ve araştırma olanakları anlatıldı.
Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen oryantasyon ve tanıtım etkinliği kapsamında bölüm araştırma laboratuvarlarını ziyaret etti.
Akademik danışmanları Prof. Dr. Elif Tezel Ersanlı eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, üniversitenin bilimsel altyapısını yakından inceleme imkanı buldu. Etkinlik süresince laboratuvar sorumlusu öğretim üyeleri, yürütülen bilimsel çalışmalar, devam eden projeler ve sunulan araştırma olanakları hakkında genç geleceğin biyologlarına detaylı bilgiler aktardı.
Öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak ve araştırmacı yönlerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen program, öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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