Yapay zeka destekli Siber Vatan Programı 2027 dönemi 81 ilden başvuru alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi başladı. Program, bu yıl "Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik Yetenek Programı" modeliyle uygulanacak.

Kalkınma Ajansları aracılığıyla gençlerin dijital teknolojiler alanındaki farkındalık ve yetkinliklerini artırmak amacıyla yürütülen Siber Vatan Programı, 2026 döneminde 26 Kalkınma Ajansı üzerinden 81 ile yaygınlaştırıldı.

2027 döneminde ise yapay zeka teknolojilerinin siber güvenlik alanındaki artan önemi doğrultusunda programın kapsamı genişletildi. Program kapsamında 81 ilden başvuru alınacak. Başvuru sahipleri yaklaşık 3 ay sürecek çevrim içi eğitimlere katılacak. Bu süreçte öğrencilere siber güvenlik alanında temel yetkinlikler kazandırılması ve yüz yüze eğitimlere katılacak adayların belirlenmesi hedefleniyor.

Çevrim içi eğitim ve eleme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, başvuru yaptıkları Kalkınma Ajansının faaliyet bölgesi içerisinde belirlenecek ilde düzenlenecek yüz yüze eğitimlere davet edilecek.

Öğrencilerin başvuru sırasında öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan Kalkınma Ajansını seçmeleri gerekecek. Başka bir Kalkınma Ajansı bölgesinde düzenlenecek yüz yüze eğitimlere katılım sağlanamayacak.

Yüz yüze eğitim hakkı kazanan öğrencilerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları ilgili Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

Sızma testi ve yapay zeka eğitimi verilecek

Yüz yüze eğitim süreci, "Sızma Testi Eğitimi" ve "Siber Güvenlikte Yapay Zeka Eğitimi" olmak üzere iki temel aşamadan oluşacak. Eğitimlerin ardından öğrencilerin siber güvenlik bilgi ve becerileri ile yapay zeka yetkinliklerini birlikte kullanabilecekleri CTF (Capture the Flag) yarışması gerçekleştirilecek. Yarışmada öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka modellerinin siber güvenlik problemlerinin çözümünde kullanılması hedefleniyor.

Başarılı öğrenciler BootCamp'e katılacak

Programın ileri aşamalarında başarılı olan öğrenciler, 7 günlük Siber Vatan BootCamp programına davet edilecek.

BootCamp kapsamında teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektör buluşmaları gerçekleştirilecek. Programın tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler ise yetkinlik ve ilgi alanlarına göre Siber Vatan takımlarında yer alma imkanı bulacak. Program kapsamında ayrıca teknik geziler, usta-çırak buluşmaları, konferans ve seminerler, mentor firmalarla birebir çalışmalar, takım faaliyetleri ve CTF yarışmaları düzenlenecek.

Çalışmalarla gençlerin teknik yetkinliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra takım çalışması kültürü, girişimcilik ruhu ve yenilikçi düşünme becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.