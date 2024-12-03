Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü - Son Dakika
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Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Yıldız Teknik Üniversitesi\'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce hizmete aldığı kütüphanenin tavanından kopan parçalar öğrencilerin üzerine düştü. O anlara dair fotoğrafları paylaşan çok sayıda öğrenci korku ve panik içinde ders çalıştıklarını ifade ederken üniversitede görevli Prof. Dr. Sezgin Çelik ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Çelik "İstirham ediyorum ibreti alem için bunlar hakkında işlem yapınız. Bizim üniversitede bunun hesabını soracak tek bir idareci yok" dedi.

03.12.2024 09:21
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından 9 ay önce hizmete alınan kütüphanede dikkat çeken bir olay yaşandı. Binanın tavanından dökülen parçalar çok sayıda öğrencinin üzerine düşerken yaşanan olay gençler kadar okuldaki tecrübeli eğitimcileri de isyan ettirdi.

PROFESÖR ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Sezgin Çelik söz konusu olaya ilişkin fotoğrafları paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyla ilgili çağrıda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

"HER TARAF REZİL VAZİYETTE VE DÖKÜLÜYOR"

Çelik "Sayın Cumhurbaşkanım; 29 Şubat 2024 tarihinde açılışı gerçekleşen YTÜ kütüphanemizde sürekli tavandan öğrencilerimiz üzerine kopan parçalar düşüyor. Bina çürük, her tarafı rezil vaziyette ve dökülüyor. Öğrencilerimiz korku ve panik içinde ders çalışıyorlar. Bina hizmete gireli Daha 9 AY oldu,1 yıl bile olmadı. Bu binayı yaptıran yöneticiler, müteahhitler ve teslim alanlar hakkında kimse hesap sormayacak mı?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

"BU BENİM KANIMA DOKUNUYOR"

Bu binayı yapan ve teslim alanlar malzemeden çalan akademik ve idari görevliler elini kolunu sallayarak kampüste geziyorlar. Bu birilerinin kanına dokunmuyor olabilir ama benim kanıma dokunuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

"BU PARALARDA YETİM HAKKI VAR"

Sayın Cumhurbaşkanım; İstirham ediyorum, lütfen bu olaya el atınız, ve hesap sorunuz. İbreti alem için bunlar hakkında işlem yapınız. Bu paralarda yetim hakkı var. Maalesef bizim üniversitede bunun hesabını soracak tek bir idareci yok"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sezgin Çelik, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Şirin:
    Binayı yapanlarda, göz yumup teslim alanlarda kendileri zaten. Kimi kime şikayet ediyorsun :) 16 17 Yanıtla
  • ahmet ak:
    onu 7 ayda heykel yapanlara sor. 5 4 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Sizi Yıldız’daki kampüsünüzden edenlere mi şikayet ediyorsun? :) 6 3 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    universiteleri kapatın. hiç bir ilmi çalişma yok. boş boş gençlerin zamanını çaliyorlar 2 2 Yanıtla
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