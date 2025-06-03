YKS'ye 2.56 Milyon Aday Başvurdu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğunu, bunlardan 1 milyon 375 bin 383'ünün kadın, 1 milyon 185 bin 257'sinin ise erkek adaylardan oluştuğunu açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye girecek adaylara ve ailelerine yönelik video mesaj paylaştı. Özvar, adaylara başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu. YÖK'ün istihdam odaklı yeni yükseköğretim politikalarına dikkat çeken Özvar, bu yıl YKS'ye 2 milyon 560 bin 640 kişinin başvurduğunu, bunlardan 1 milyon 375 bin 383'ünün kadın, 1 milyon 185 bin 257'sinin ise erkek adaylardan oluştuğunu belirtti. Özvar, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Özvar, adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu açıkladı.

'ÜNİVERSİTE, YETENEKLERİNİZİ GELİŞTİRME FIRSATI'

Adayların zorlu ve yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini ifade eden Özvar, "Bu süreçte gösterdiğiniz gayret ve azmi çok iyi biliyorum. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, geleceğinizi güvenle inşa etmeniz için bizler de sizler gibi durmadan çalışıyoruz. Üniversite hayatı sadece bir eğitim süreci değil; aynı zamanda kendinizi keşfetme, yeteneklerinizi geliştirme ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatıdır. Üniversitede bilgi ve becerilerinizi artırmanın yanı sıra sosyal çevrenizi genişletmeyi, farklı bakış açıları kazanmayı, üniversite hayatını dört duvardan ibaret görmeyip kendinizi daha fazla geliştirmeyi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata hazırlanmayı hedeflemelisiniz" ifadelerini kullandı.

'İSTİHDAMA KOLAYLIKLA KATILABİLMENİZİ ÖNCELİYORUZ'

Gençlerin sadece üniversiteye yerleşmesini değil; aynı zamanda bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırarak istihdama kolaylıkla katılabilmelerini öncelediklerini ifade eden Özvar, "Kaliteli bir yükseköğretime erişiminizden yetkin, donanımlı bireyler olarak mezun olmanıza kadar sürecek üniversite hayatınız için gereken tüm hazırlıkları yaptık" dedi.

'İHTİYACA UYGUN, YENİ BÖLÜMLER AÇIYORUZ'

İş gücü piyasasının ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, çağın gerekliliklerini karşılayan yeni ve dinamik bölümler açtıklarını ve zengin içerikli, geniş imkanlar sunan program seçeneklerinin adayları beklediğini ifade eden Özvar, "Başta yapay zeka olmak üzere bilişim temelli teknolojilerde önemli adımlar attık. Şimdi bu alanlarda yeni programlar açarak ve mevcutları güçlendirerek, bilişim ve yapay zeka temelli eğitim seçeneklerini çoğaltmaya devam ediyoruz. Siber güvenlik alanındaki programların sayısını artırıyoruz. Yine sağlıkta ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştiriyoruz. Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında da program açma ve müfredat yenileme seferberliği devam ediyor. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik yönetimi, yenilenebilir enerji teknolojileri, çevre ve kaynak yönetimi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ve nihayet yeşil ekonomi gibi stratejik alanlarda da yeni programlar üniversitelerimizde sizleri bekliyor. Sizlere kaliteli ve donanımlı bir yükseköğretim hayatı sunacağımızı ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek bireyler olarak sizleri mezun etmek üzere tüm üniversitelerimizle birlikte büyük bir gayret ve heyecan içinde olduğumuzu bilmenizi isterim" diye konuştu.

'AİLELERİMİZİN DESTEĞİ EN KIYMETLİ GÜÇ'

Adayların ailelerine de seslenen Özvar, "Evlatlarınız için gösterdiğiniz emek ve destek, onların en büyük güvencesi oldu. Onlara inandığımızı hissettirmek ve sınav kaygılarını hafifletmek fevkalade önemli. 'Senin yanındayız' demek bile onların özgüvenlerini artıracaktır. YKS hayatlarının sadece bir durağıdır; sonuç ne olursa olsun, önlerinde uzun ve fırsatlarla dolu bir gelecek var. Onlara güvenip destek olmaya devam ettikçe, hiç şüphe yok başarıya ulaşacaklardır. Biz adaylarımıza güveniyor ve inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özvar sınava girecek tüm adaylara üstün başarılar dileyerek, onların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,