YÖK'ten Dijitalleşme Hamlesi - Son Dakika
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Eğitim

YÖK'ten Dijitalleşme Hamlesi

YÖK\'ten Dijitalleşme Hamlesi

YÖK, sağlık ve tarım alanında yeni dijital programlar açacağını duyurdu.

30.04.2025 15:39
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sağlık ve tarım alanlarında dijitalleşme adına üniversitelerde yeni programlar açılacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'nda düzenlenen '261'inci Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda konuştu. Özvar, Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen 2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantıları'nın çok verimli geçtiğini belirterek, bu toplantıların kalıcı bir netice vermesi adına bir rapor hazırlanması kararı aldıklarını ve rapor ile oluşturulan eylem planını önümüzdeki ay üniversitelerle paylaşacaklarını bildirdi. Erol Özvar, "Temel hedefimiz; üniversitelerimizin rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir bir yükseköğretim sistemi inşa etmek, üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası itibarını güçlendirmek adına atılması gereken somut adımları içeren bir stratejik çerçeve oluşturmaktır" dedi.

Özvar, yapay zeka temelli program açan üniversite sayısını 80'e çıkaracaklarını belirterek, "Bunlar arasında vakıf üniversitemiz de yer alacak. Bilişim ve yapay zeka temelli programlar gibi büyük önem verdiğimiz siber güvenlikle ilgili olarak da ön lisans ve lisans programlarının sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı.

'YENİ ÖN LİSANS PROGRAMLARINI BELİRLEDİK'

Erol Özvar, üniversitelerde dijitalleşme ve bilişim teknolojileri odaklı anlayışla, sağlık eğitimi alanında da dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bu konudaki çalışmalarımızı koordine etmek adına bir çalışma grubu oluşturduk. Yeni ön lisans programlarını belirledik ve bunları bu yıl açılmak üzere üniversitelerimize teklif edeceğiz. Lisans programları üzerinde bir süre daha çalışacağız ve önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili de gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

Tarım sektöründe de dijital dönüşüm sürecini destekleyecek eğitim modellerinin oluşturulmasını hedeflediklerini dile getiren Özvar, şöyle devam etti:

"Tarım; yapay zeka, hassas tarım uygulamaları, nesnelerin interneti tabanlı izleme sistemleri ve büyük veri analitiği gibi teknolojilerin hızla entegre edilmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir. Tarımda dijital teknolojilere dayalı lisans ve ön lisans programlarının oluşturulmasını, mevcut programların revize edilmesini ve sektörle iş birliklerinin derinleştirilmesini teşvik ederek, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Yeni ön lisans ve lisans programlarının tekliflerini aldık ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. Açılacak programların netleşmesinin ardından üniversitelerimize tekliflerimizi ileteceğiz."

Erol Özvar, istihdama duyarlı programlar çalışması kapsamında meslek yüksekokullarındaki makine, metalurji, inşaat gibi programların daha spesifik programlara dönüştürülmesi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

YEŞİL EKONOMİ İÇİN YENİ PROGRAMLAR GELİYOR

Dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında başlattıkları program açma ve müfredat yenileme seferberliğinin benzerini yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında da gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Özvar, "Ülkemizin yeşil ekonomi yolunda ihtiyaç duyacağı uzmanları yetiştirmek üzere üniversitelerimizde ilgili alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü programların açılmasını planlıyoruz. Mevcut üniversite programlarımızın müfredatlarına yeşil dönüşüm perspektifini entegre etmesini bekliyoruz" dedi.

'AKREDİTASYON SÜREÇLERİNİ TAMAMLAYIN'

Erol Özvar, doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelere akredite program sahibi olma şartı getirdiklerini hatırlatarak, "Benzer şekilde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi akademik birimler kurmak için de akreditasyon şartı arayacağız. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

66 ÜNİVERSİTENİN BAŞVURUSUNA ONAY VERİLDİ

Özvar, geçen yıl 19 Mayıs'ta duyurulan Spor Dostu Kampüs Projesi'nin başvurularının bu yıl şubat ayı içerisinde alındığını ifade ederek, "Projenin ilk yılında başvuru yapan 83 üniversiteden 66'sının başvurusu olumlu değerlendirilerek ön değerlendirmeyi geçmiştir. Yapılan ön değerlendirmede 66 üniversitenin 77 kampüsünün başvurusu olumlu değerlendirilerek panelist sürecine geçmiştir. Spor Bilimleri ve Beslenme-Diyetetik bölümlerinden 57 alan uzmanı akademisyenden oluşan panel değerlendirme süreci mayıs ayının ilk haftasında tamamlanmış olacaktır. Sürecin tamamlanmasının ardından değerlendirme sonuçları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Erol Özvar, Teknoloji, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK'ten Dijitalleşme Hamlesi - Son Dakika

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