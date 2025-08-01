YÖK'ten Yeni İstihdam Odaklı Programlar - Son Dakika
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YÖK'ten Yeni İstihdam Odaklı Programlar

YÖK\'ten Yeni İstihdam Odaklı Programlar
01.08.2025 13:33
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YÖK, 2025-YKS'de yer alan 27 yeni istihdam odaklı yükseköğretim programını açıkladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), istihdamı önceleyen ve güncel eğilimlere entegre yeni 27 programın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Tercih Kılavuzu'nda yer aldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; geleceğin mesleklerine yönelik istihdam odaklı yeni yükseköğretim programları hayata geçiriliyor. Bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm başta olmak üzere istihdamı önceleyen ve güncel eğilimlere entegre yeni 27 farklı program açılıyor. Bu programların 3'ü lisans, 24'ü ise ön lisans programı olarak 2025-YKS Tercih Kılavuzunda yerini aldı. Yeni açılan lisans programları arasında tarımda dijitalleşme kapsamında 'Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar' ile 'Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği', yeşil dönüşüm alanında ise 'Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi' bölümleri bulunuyor.

Tarım alanında, 'Dijital Tarım Teknolojileri', 'Akıllı Sera Teknolojileri', 'Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi' ve 'Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri' ön lisans programları olmak üzere 4, sağlık alanında ise 'Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği', 'Tele-Sağlık Teknikerliği', 'Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği' olmak üzere 3 ön lisans programı YKS Tercih Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez yer aldı.

Yeşil beceriler konusunda ise 'Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi' lisans programına ilave olarak 'Akıllı Altyapılar Teknikerliği', 'Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği', 'Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği', 'Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği', 'Karbon Yönetimi Teknikerliği', 'Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği', 'Yenilenebilir Enerji Teknikerliği', 'Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği' olmak üzere 8 yeni ön lisans programı ilk kez öğrencilerle buluşacak.

Sanayinin ve iş gücü piyasalarının talepleri ve beklentilerine yönelik ve güncel eğilimlere göre açılan diğer 9 yeni ön lisans programı ise 'Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı', 'Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri', 'Havacılık Elektroniği Teknolojileri', 'Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği', 'Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü', 'Talaşlı Üretim Teknikerliği', 'Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri', 'Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi', 'Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği' olacak.

'ÖNE ÇIKAN ALANLARDA YENİ PROGRAMLAR AÇTIK'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yeni açılan programlara ilişkin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açıklama yaptı. Özvar, üç yıldır üniversitelerde talep azalan programların kontenjanlarında düzenlemeler yaptıklarını, adayların beklentilerini, taleplerini ve yönelimlerini dikkate alarak programları organize ettiklerini belirtti. Geçen yıllarda açtıkları yeni programların kontenjanlarının yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Özvar, "Yapay zeka temelli 17 programı 20'nin üzerinde üniversitemizde açtık. Bu yıl bu programları 80'in üzerinde üniversitemize yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca dijitalleşmeyi önceleyen pek çok yeni programı üniversitelere kazandırıyoruz. İstihdam odaklı ve güncel eğilimlere göre belirlediğimiz yeni programları 100'e yakın üniversitede açıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

'ADAYLARIMIZ YENİ BÖLÜMLERİ DİKKATLE İNCELESİN'

Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişimlerin ve yapay zeka alanında devrim sayılabilecek dönüşümlerin meslekler üzerinde de önemli değişiklikleri gündeme getirdiğine dikkat çeken Özvar, "Bütün dünyada artık pek çok meslek yavaş yavaş ortadan kalkmakta. Sadece fiziksel güce dayalı meslekler yerini başka tür mesleklere bırakmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Adaylara yeni açtıkları programları dikkatle incelemelerini öneren Özvar, "Bu programlar, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınma stratejileriyle de örtüşmektedir. Tüm adaylarımıza üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Eğitim, Çevre, Tarım, YKS, YKS, Son Dakika

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