YÖK'ten Yeni Programlar Duyurusu - Son Dakika
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Eğitim

YÖK'ten Yeni Programlar Duyurusu

YÖK\'ten Yeni Programlar Duyurusu
13.06.2025 16:31
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Yükseköğretim Kurulu, yapay zeka ve yeşil dönüşüm alanlarında yeni programlar açacak.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), yapay zekadan yeşil dönüşüme kadar birçok alanda yeni ön lisans ve lisans programlarının açılacağını duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; 2024 yılında açılan yapay zeka temelli programlar, 2025'te yaygınlaştırılarak devam edecek. Tarımda dijital teknolojilere dayalı yeni lisans programı 'Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar' ilk kez YKS Tercih Kılavuzu'nda yerini alacak. Bunun yanı 'Akıllı Sera Teknolojileri', 'Dijital Tarım Teknolojileri', 'Tarım Makineleri ve Teknolojileri' ön lisans programları da bu yıl ilk kez açılacak. Sağlıkta dijital teknolojilere dayalı ise 'Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği', 'Tele-Sağlık Teknikerliği' ve 'Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği' programları bu yıl ilk kez adayların tercihine sunulacak.

Ayrıca dijital teknolojilerle alakalı olmak üzere 'Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi' ön lisans programı da pek çok üniversitede açılacak. Lisans düzeyinde 'Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi' bölümü ilk kez bu yıl öğrencilerle buluşacak. Bu yıl ilk kez açılacak yeşil dönüşüme dayalı ön lisans programları ise 'Yenilenebilir Enerji Teknikerliği', 'Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği', 'Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği', 'Akıllı Altyapılar Teknikerliği', 'Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği', 'Karbon Yönetimi Teknikerliği', 'Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği', 'Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği' olacak.

'YAPAY ZEKA TEMELLİ PROGRAM SUNAN ÜNİVERSİTE SAYISINI ARTIRIYORUZ'

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl yapay zeka temelli 17 farklı program 20 üniversitede başlatılmıştı. Bu alanda program sunan üniversite sayısını 80'in üzerine çıkarıyoruz" dedi.

Özvar, yapay zekaya dayalı programların tamamının yüksek doluluk oranlarıyla eğitim verdiğine işaret ederek, bu programların Türkiye'nin dijital beceri açığının kapatılmasında kritik rol oynayacağını söyledi.

Yükseköğretim çağındaki gençlerin çağın gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesinin ana hedeflerinden biri olduğunu belirten Özvar, "Ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde geleceğin meslekleri ve istihdama duyarlı programlara yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra çevre ve yeşil ekonomi mutabakat üzerine geliştirdiğimiz yeni ön lisans programlarını da ilk defa bu sene açacağız. Bilhassa adaylarımız yeni açtığımız programları yakından takip etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DİJİTAL TEKNOLOJİLERE DAYALI SAĞLIKTA 4 VE TARIMDA 3 YENİ PROGRAM'

Özvar, yapay zekanın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıl sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı 7 yeni programı daha öğrencilerimizin tercihlerine sunuyoruz" dedi.

Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında program açma ve müfredat yenileme seferberliğinin de devam ettiğini belirten Özvar, bu yıl bu alanda 1'i lisans 8'i ön lisans olmak üzere 9 yeni programı adayların tercihine sunacaklarını belirterek, istihdamla bağı azalan programları çağın ihtiyaçlarına uygun ve istihdam odaklı yeni bölümlerle dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK'ten Yeni Programlar Duyurusu - Son Dakika

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