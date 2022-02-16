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'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı - Son Dakika

'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı

16.02.2022 15:33
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1 Milyon İstihdam' projesi kapsamında işverenlerin, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1 Milyon İstihdam' projesi kapsamında işverenlerin, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu '1 milyon istihdam' projemiz kapsamında işverenlerimiz, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır. Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz" dedi.


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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi '1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: '1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı - Son Dakika
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