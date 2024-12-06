1 Ocak\'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem!

Ekonomi

Elektrik faturalarında 1 Ocak'tan itibaren yeni bir uygulamaya geçilecek. Buna göre; aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler, yeni yıllar birlikte daha uygun fiyatlardan yararlanabilmek adına bağlı olduğu elektrik tedarik şirketini değiştirebilecek.

"ELEKTRİK TEDARİK ŞİRKETİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK"

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan yıllık 5000 kWh yani aylık 417 kWh tüketimi olan abonelerin elektrik tedarik şirketini değiştirebileceğini söyledi.

Turan, "Bunun da karşılığı yaklaşık 1000 liralık fatura demek bu tüketiciler artık daha fazla fatura ile karşılaşacak. GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik tedarik şirketlerini aboneler seçebilecek. Şu anda EPDK'nın lisans verdiği yaklaşık 200'ün üzerinde elektrik tedarik şirketi bulunuyor" dedi. Abone kendisine en cazip olan teklifi değerlendirerek yeni elektrik tedarik şirketini belirleyecek ve bu şekilde tasarruf sağlamış olacak. Bu sayede de faturalarda %5 ve 10 oranında tasarruf sağlanabilir.