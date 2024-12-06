1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem! - Son Dakika
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Ekonomi

1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem!

1 Ocak\'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem!

Elektrik faturalarında yeni döneme geçiliyor. Yeni düzenlemeye göre abone kendisine en cazip olan teklifi değerlendirerek yeni elektrik tedarik şirketini belirleyecek.

06.12.2024 23:35
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Elektrik faturalarında 1 Ocak'tan itibaren yeni bir uygulamaya geçilecek. Buna göre; aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler, yeni yıllar birlikte daha uygun fiyatlardan yararlanabilmek adına bağlı olduğu elektrik tedarik şirketini değiştirebilecek.

"ELEKTRİK TEDARİK ŞİRKETİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK"

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan yıllık 5000 kWh yani aylık 417 kWh tüketimi olan abonelerin elektrik tedarik şirketini değiştirebileceğini söyledi.

Turan, "Bunun da karşılığı yaklaşık 1000 liralık fatura demek bu tüketiciler artık daha fazla fatura ile karşılaşacak. GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik tedarik şirketlerini aboneler seçebilecek. Şu anda EPDK'nın lisans verdiği yaklaşık 200'ün üzerinde elektrik tedarik şirketi bulunuyor" dedi. Abone kendisine en cazip olan teklifi değerlendirerek yeni elektrik tedarik şirketini belirleyecek ve bu şekilde tasarruf sağlamış olacak. Bu sayede de faturalarda %5 ve 10 oranında tasarruf sağlanabilir.

Elektrik Faturası, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Necdet Kır:
    hiç bir şeyi kontrol altında tutamıyorsunuz gerçekten resmen bitmişsiniz 39 4 Yanıtla
  • Doki:
    Akaryakıtada indirim yapılıyor .Bir hafta sonra da 3katı zam .Dünya da böyle halkına zulüm eden bir devlet yönetimi yok. 11 5 Yanıtla
  • yavuz d:
    keske su icinde bir cozum bulsalar,izmirde elektirik 700 geliyor su 1500.Baksan sanki elektirik belediye,su ozel sirket, 16 0 Yanıtla
  • Emrullah Kaya:
    Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bizzat sizin teşvik destek ve himayelerinde üretilen ve piyasaya sürülen gurur kaynağımız yerli milli otomobilinin TOGG için bu yeni uygulama büyük bir talihsizlik olacaktır. Bu uygulama TOGG'un satışlarını ciddi manada olumsuz etkileyecektir. zira TOGG'u cazip kılan rahatlığı,özellikleri yanında ekonomik oluşudur. özellikle de evden yapılan şarjın çok düşük maliyetlidir. Bu yeni uygulama ile bu maliyet ikiye katlanacak ve beniz-mazota yaklasacaktir. Bu da TOGG'a ilgiyi azaltacak ve satışları etkileyecektir. Bu yanlışın önüne yine ancak zat-i alileriniz gecebilecektir. Lütfen gerekli yerlere gerekli talimatı veriniz. Büyük emeklerle gerçekleşen yerli-milli otomobil hayatımızın alamete uğratılmasına izin vermeyiniz. 3 12 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    kaçak kullanan o.çocukları için değişen bir şey yok. 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    bos is yalan dolan baska bir bok yok ya bir elektirigi usdümuzealma 3 gun suruyor 5 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    milletin sadece kulak arkası kaldi milletin sabri tasiyor 5 0 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Enerjisa nın saltanatı bitecek desene çok güzel bir haber kök söktürüyor millete enerji sa sen düşün 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem! - Son Dakika
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