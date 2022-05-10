10 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar yükselişini sürdürüyor, Euro 16 TL'ye dayandı - Son Dakika

Güne 15,0952 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:08 itibarıyla %0,20 artışla 15,1153 liradan işlem görüyor.

DOLARDA SON DURUM

Dün en düşük 14,9241, en yüksek 15,1381 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,0973 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.04.2022 tarihinde 14,5531 ile son bir ayın en düşük, 10.05.2022 tarihinde ise 15,1414 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

DOLAR ALIŞ: 15,1093

DOLAR SATIŞ: 15,1192

EURODA SON DURUM

Güne 15,9497 ile başlayan Euro kuru, saat 08:08 itibarıyla %0,36 artışla 15,9989 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,7132, en yüksek 16,0068 seviyelerini gören Euro, günü 15,9629 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 11.04.2022 tarihinde ise 16,1352 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.