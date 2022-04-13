10 yeni restoran açtı, yeni şube açılışları yolda - Son Dakika
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10 yeni restoran açtı, yeni şube açılışları yolda

13.04.2022 00:58
10 yeni restoran açtı, yeni şube açılışları yolda

Restoran zinciri Tavuk Dünyası, Mart sonu itibarıyla 10 yeni restoran açılışını tamamlayarak 260 restorana ulaştı.

Restoran zinciri Tavuk Dünyası, Mart sonu itibarıyla 10 yeni restoran açılışını tamamlayarak 260 restorana ulaştı. Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "Yeni yatırımlarımızla restoran sayımızı 260'a çıkardık. Hedef en kısa zaman bu rakamı 300'e ulaştırmak. Ülkemize güvenerek yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Ekonomideki hareketlilik açısından büyük önem arz eden yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren Tavuk Dünyası, 2022'ye hızlı ve güçlü bir başlangıç yaptı. Mart sonu itibarıyla 10 restoran açılışına imza atan şirket, Türkiye'nin dört bir yanında, 52 şehirde 260 noktada tüketiciyle buluşuyor. Son olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Sakarya ve İzmir'de açılan yeni restoranlarıyla büyümesini sürdüren şirketin yatırım takviminde hız kesmeden devamı gelecek yeni restoran açılışları yer alıyor.

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "2021 yılını, hedeflerimize ulaşarak ve pandeminin sektörümüzde oluşturduğu etkileri bertaraf ederek sonlandırmıştık. 2022 ilk çeyrekte 10 restoranımızın yatırımını tamamladık. İkinci çeyrekte büyümemize ivme kazandırarak, yıl sonuna kadar hedeflediğimiz restoran açılış sayısına ulaşacağız. Kuruluşumuzun onuncu yılını yeni yatırımlarla taçlandıracağız. Ayrıca bin kişilik ek istihdam oluşturacağız" açıklamasında bulundu.

Şirket yeni yatırım planlarıyla 4 bin kişilik istihdam kapasitesini 5 bine ulaştıracak. Geçen yıl Kıbrıs'ta da ilk restoran açılışını gerçekleştiren marka, yurtdışında ise Gagawa markasıyla büyümeye devam ediyor. - İSTANBUL

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Tavuk Dünyası, İstihdam, Yatırım, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 10 yeni restoran açtı, yeni şube açılışları yolda - Son Dakika


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