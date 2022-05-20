13. Kazan Zirvesi devam ediyor - Son Dakika
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13. Kazan Zirvesi devam ediyor

20.05.2022 14:39

Rusya ile İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", ikinci gününde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam ediyor.

Rusya ile İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", ikinci gününde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirveyle, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ana teması "paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları" olarak belirlenen zirve, İslami finans, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konularının ele alındığı panel ve oturumlarla sürüyor.

Toplam 10 bin metrekarelik alanda "Rusya Helal Expo 2022" sergisine de ev sahipliği yapan zirvede, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarlarının İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kapsamındaki etkinlikler de katılımcı ve şehir sakinlerinden ilgi görüyor.

"Makine Yapımı Kümelenmesi Forumu", "İİT Ülkeleri Genç Girişimciler Forumu", "İİT Ülkeleri Genç Diplomatlar Forumu", finans sektöründeki sorunların tartışıldığı "SberTalk" etkinliği ve muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion Day" defilesi de zirve çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer alıyor.

Zirve, yarın "Rusya Helal Expo 2022" sergisiyle sona erecek.

13. Kazan Zirvesi devam ediyor
13. Kazan Zirvesi devam ediyor
13. Kazan Zirvesi devam ediyor
13. Kazan Zirvesi devam ediyor

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Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022 Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 13. Kazan Zirvesi devam ediyor - Son Dakika


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