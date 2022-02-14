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14 Şubat'ta çiçeklere ilgi yok - Son Dakika

14 Şubat'ta çiçeklere ilgi yok

14.02.2022 14:02
14 Şubat'ta çiçeklere ilgi yok

Zonguldak'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir adet gül 30 liradan, buket ise 100 liradan satışa çıkartıldı.

Zonguldak'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir adet gül 30 liradan, buket ise 100 liradan satışa çıkartıldı. Ancak çiçekçiler bu yıl fazla talep görmedi.

Zonguldak'ta sevgililer günü çiçekçilerde durgun geçiyor. Buket 100, tek gül 30 liradan alıcı buldu. Esnaflar eskiye göre satışların çok düşük olduğunu ifade etti. Zonguldak'ta çiçekçilik yapan Mehmet Şık, yaptığı açıklamada "Bu sene 14 Şubat çiçeklerin çok pahalı olması nedeniyle eski senelere göre çok zayıf. Bu sene petrol ve elektrik ve gübre artışlarında yaşanan artışlardan dolayı üretici çiçek üretmeyi bıraktı. Talep çok olunca fiyatlar arttı. Bizlerde malum fiyatlarımızı ona göre belirledik. Eski 14 Şubatları arıyoruz. Çiçeklerimiz hazır ama çok talep yok. Fiyatlarımızda tek gül 40 TL ama 30 TL'den veriyoruz. Kır çiçeklerinde dal 15 lira en ufak bir buket 100 liraya mal oluyor. Fiyatlar müşterinin isteğine göre değişiyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

14 Şubat'ta çiçeklere ilgi yok
14 Şubat'ta çiçeklere ilgi yok

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 14 Şubat'ta çiçeklere ilgi yok - Son Dakika Ekonomi


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