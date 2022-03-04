19 Mayıs'ta ceviz üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika
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19 Mayıs'ta ceviz üretimi yaygınlaşıyor

04.03.2022 14:09
19 Mayıs'ta ceviz üretimi yaygınlaşıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, ceviz yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, ceviz yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar tarafından çiftçilere ceviz yetiştiriciliği hakkında bilgi aktarıldı.

Prof. Dr. Ümit Serdar, "Uzun süredir çiftçilerimize çeşitli projeler yaparak katkı sağlıyoruz. 19 Mayıs ilçemiz ceviz üretimine oldukça elverişli bir ilçemiz. Gereken desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Tarım Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, "19 Mayıs ilçemiz çiftçilerimizin gayreti gerçekten takdire şayan. Çiftçilerimiz alın teri dökerek, daha fazla ürün elde etmek için gayret sarf ediyor. Devletimiz bütün imkanları seferber etmiş durumda. Yeter ki bilinci tarım yapalım. İlçemizde ceviz üretimi giderek yaygınlaşıyor" şeklinde konuştu.

Yapılan projelere her zaman destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "İlçemizde tarımla uğraşan çiftçilerimize her konuda destek vermeye hazırız. Yeter ki ilçemizde üretim ve istihdam olsun. 19 Mayıs Belediyesi olarak her zaman destek vermeye hazırız" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs'ta ceviz üretimi yaygınlaşıyor
19 Mayıs'ta ceviz üretimi yaygınlaşıyor

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Hisarcık, 19 Mayıs, Samsun, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 19 Mayıs'ta ceviz üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika


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