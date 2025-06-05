2. El Oto Raporu: Satışlar Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

2. El Oto Raporu: Satışlar Artıyor

05.06.2025 16:15
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Quick Finans, ikinci el otomobil satışlarının mayıs ayında önemli artışlar gösterdiğini duyurdu.

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun mayıs ayına ait verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, sektöre ilişkin yeni eğilimlere yer verildi. Bu dönemde 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 107 bin 730 adet olarak gerçekleşti.

Son 10 yılda en yüksek ikinci mayıs ayı satışı gerçekleşirken, ocak-mayıs dönemi arasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar, yüzde 3,7 artarak 489 bin 366 adete ulaştı.

İkinci el otomobilde, 15 yaşına ve 350 bin kilometreye kadar araçlarda, geçen yıl mayısa göre yüzde 19; geçen yılın ilk 5 aylık dönemine oranla da yüzde 16,4 artış yaşandı. Bayram ve yaz öncesi artış beklentisine karşın mayısta, nisana kıyasla satışlarda yüzde 2,2 düşüş oldu.

Yılın ilk 5 ayında yüzde 3,7 seviyesinde artan 0 kilometre araçlara oranla 5 kat daha fazla yükselen 2. el otomobil satışları, bayram ve yaz dönemi öncesi beklentileri karşılamamasına rağmen güçlü görünümünü sürdürdü.

Mayısta ikinci el araçların stokta kalma süresi, bir önceki aya oranla 52'den 50 güne geriledi. Binek araçlarda süre 52 günden 51'e düşerken, ticari araçlarda ise stokta kalma süresi 48 günde sabit kaldı.

Genç araçlara talep arttı, elektrikli modeller ivme kazandı

Yılın ilk 5 ayında 0-3 yaş aralığındaki 2. el araç satışları, yıl başına göre yüzde 37 yükseldi. Bu yaş grubunda, nisanda yüzde 2,04'lük artışın ardından mayısta, yüzde 11,2'lik yükseliş yaşandı. Satış endeksinde, 4-7 yaş grubunda fiyatlar, mayısta yüzde 5,1; 8-15 yaş grubunda yüzde 10,1 artış gösterdi.

İkinci el elektrikli araç satışlarında, yılın ilk 5 ayındaki düzenli artış eğilimi devam etti. Ocakta 2 bin 542 adet olarak kaydedilen satış adedi, mayısta 5 bin 151 adede yükseldi. Nisana göre, mayıs satışlarında yüzde 30 artış gerçekleşti. Geçen yıl mayıs ayında 2 bin 218 adete ulaşan satışlar, bu yıl aynı dönemde yüzde 132 oranında yükseldi.

Yılın ilk 5 ayında, 15 yaşına ve 350 bin kilometreye kadar ikinci el hafif ticari araç satışları, toplam 296 bin 885 adeti buldu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 arttı. Mayısta ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış gösterdi.

Yılın aylık değişimleri analiz edildiğinde ise mayısta, geçen aya göre yüzde 3,2 azalış görüldü. Martta 59 bin 370, nisanda 62 bin 326 ve mayısta 60 bin 324 adetlik satış rakamlarıyla pazar, geçen yıla göre yukarı yönlü ivmesini korudu.

2. El Oto Zirvesi'nin ilk bölge çalıştayı, İzmir'de düzenlendi

"Türkiye Otomotiv Pazarını 2. El Belirler" mottosuyla, Quick Finans ev sahipliğinde nisanda gerçekleştirilen Quick 2. El Oto Zirvesi'nin bölgesel devam toplantılarından ilki "Ege Bölgesi Çalıştayı"na, İzmir ev sahipliği yaptı.

Swissotel Büyük Efes İzmir'de düzenlenen çalıştaya, bölgedeki güçlü 2. el otomotiv firmalarından Gürel, İsmail Çalmaz, Otovitrin Plaza, Gençkol, Mira, İnanç, Buraklar, Arda Grup VK, Oğuzhan Samet Uşku, Empati ve İpek firmalarının yanı sıra sektörün önemli tedarikçilerinden Quick Finans iş ortakları Autorola, Borusan İhale, Çelik Motor/İkinciyeni.com, Kolay İhale, Müzayede.com, Otobid gibi 2. el otomobil ihale platformu şirketlerinin yöneticileri ve Quick Sigorta, Corpus Sigorta ve QCar yetkilileri katıldı.

Açıklamada çalıştaydaki konuşmasına yer verilenlerden Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, lokomotif otomotiv sektörü içerisinde yer alan 2. el otomobil ekosisteminin, 100 milyar doların üzerinde hesaplanan büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Bu ekosistemin Türkiye ekonomisi ve istihdamına katkılar sağladığını vurgulayan Karadağ, "Türkiye'de ilk defa düzenlenen 2. El Oto Zirvesi'ni bölge çalıştaylarıyla devam ettirerek, zirve çıktılarını satış noktaları ve müşteri deneyimleri ışığında tartışarak, sektör gelişiminin yorumlanmasını ve gelecek toplantının gündemini oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Quick Finans Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz da kredi piyasalarındaki gelişim ve trendlere yönelik güncel tespitlerini paylaşarak, "Quick Finansal Ekosistemi" hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Otomobil, Etkinlik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2. El Oto Raporu: Satışlar Artıyor - Son Dakika

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