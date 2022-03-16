2021-2027 IPARD III Programı Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi - Son Dakika
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2021-2027 IPARD III Programı Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

16.03.2022 09:55
2021-2027 IPARD III Programı Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

2021-2027 yılları arasında faydalanıcılara proje karşılığı 555 milyon avroluk hibe dağıtacak olan IPARD III Programı, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

2021-2027 yılları arasında faydalanıcılara proje karşılığı 555 milyon avroluk hibe dağıtacak olan IPARD III Programı, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

2021-2027 yılları arasında uygulanacak IPARD III Programı, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan IPARD III Programı, önümüzdeki 7 artı 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak. Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon avro fon tahsis edilen programda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarı 555 milyon avro olacak.

Programla ekonomiye kazandırılacak toplam yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesi bekleniyor. Program Türkiye'de 42 ilde uygulanacak. - ANKARA

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Avrupa Komisyonu, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021-2027 IPARD III Programı Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi - Son Dakika


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