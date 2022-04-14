Balık av sezonu yarın sona eriyor - Son Dakika
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Balık av sezonu yarın sona eriyor

14.04.2022 11:36
Balık av sezonu yarın sona eriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 balık av sezonunun tüm denizlerde 15 Nisan tarihi itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 balık av sezonunun tüm denizlerde 15 Nisan tarihi itibarıyla sona ereceğini açıkladı. Yeni balık av sezonu Akdeniz'de 15 Eylül, diğer tüm denizlerde ise 1 Eylül'de başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden balık av sezonlarının kapanış ve açılış tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre 2021-2022 balık av sezonu yasağı, gırgır ve trol av araçları ile avcılık (endüstriyel avcılık) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olacak ve yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

Yasak sezonda gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca vatandaşların balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunduğu vurgulanan açıklamada, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğu belirtildi. - ANKARA

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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