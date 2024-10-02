2024 Otomotiv Satışları Düşüşte

Ekonomi

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 oranında artarak 673 bin 73 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174 bin 619 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Eylül ayı verilerine göre, Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 oranında artarak 673 bin 73 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174 bin 619 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Eylül ayında yüzde 11,6 azalırken, otomobil pazarı yüzde 14,61 azaldı ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,6 oranında arttı. 2024 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Eylül ayına göre yüzde 11,6 azalarak 85 bin 540 adet oldu.

2024 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67 bin 434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18 bin 106 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 33,4 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 37 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,7 arttı. - İSTANBUL