2024 Yılı Dış Ticaret Açığı Geriledi

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı dış ticaret ve cari işlemlerde açıkların azaltıldığı bir dengeleme ve istikrar yılı olmuştur" dedi.

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı dış ticaret ve cari işlemlerde açıkların azaltıldığı bir dengeleme ve istikrar yılı olmuştur. Kasım ayında dış ticaret verilerinde devam eden olumlu gelişmeler, ekonomi programımızın etkilerini net bir şekilde göstermeye devam etmektedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 2024 Kasım ayı itibarıyla tam 42,8 milyar dolar gerilemiştir. Dış ticaret açığında sağladığımız düşüş ile bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendiriyoruz ve böylece dezenflasyon sürecine katkı sağlıyoruz; diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya dönüşmesini sağlıyoruz" dedi.

'KASIM AYI İHRACATI 22,3 MİLYAR DOLAR OLDU'

Katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı üretimle Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmek adına Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için destek programları, ticari diplomasi girişimleri ve yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini işaret ederek, "Aynı zamanda, yerli üreticilerimizi ve sanayimizi haksız rekabete yol açan dampingli, sübvansiyonlu veya hızla artan ithalata karşı korumak amacıyla ticaret politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen kasım ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 3,1 oranında azalışla 22,3 milyar dolar olmuştur. Bu azalışta, enerji ve altın ihracatımızdaki düşüş, avro/dolar paritesindeki gerileme ve Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) 5'inci Faza geçiş süreci etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.

'İLK 11 AYDA İHRACATIMIZ YÜZDE 2,5 ARTTI'

Kasım ayında altın ve enerji hariç ihracatın ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artışla 20,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"2024 yılı ilk 11 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında artarak 238,5 milyar dolar olmuştur. 2024 Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolar artarak 261,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2024 Kasım ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 29,7 milyar dolar olurken, yılın ilk 11 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında düşerek 311,8 milyar dolar olmuştur. 2024 Kasım ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 24,7 milyar dolar azalarak 340,9 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalışla 73,3 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,6 puan artışla yüzde 76,5'e yükselmiştir. Dış ticaret açığımız 2024 Kasım ayında tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 42,8 milyar dolar gerilemiştir."