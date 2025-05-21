22 Ayar Altın Piyasada Dolaşımda - Son Dakika
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Ekonomi

22 Ayar Altın Piyasada Dolaşımda

22 Ayar Altın Piyasada Dolaşımda
21.05.2025 16:23
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Kuyumcular, 22 ayar gram altının bulunmadığı iddialarını yalanladı, talebin yüksek olduğunu vurguladı.

Son günlerde 22 ayar gram altının piyasada bulunmadığına dair çıkan söylentilerine kuyumcular açıklık getirdi. Bu söylentinin asılsız olduğunu belirten kuyumcular, düğünlerde en çok talep edilen altının ise 22 ayar gram altın olduğunu söylediler.

Son günlerde 22 ayar gram altının piyasada bulunmadığına dair çıkan söylentilere açıklık getiren Kuyumcu Nasır Amcalar, bu durumun sadece söylenti olduğunu belirtti. Ellerinde 22 ayar gram altın olduğunu vurgulayan Amcalar, "Bulma konusunda hiçbir problem yok. Burası Kuyumcukent, nereye gitseniz ellerinde vardır. Özellikle düğün sezonlarında bu tür altına yoğun talep oluyor. 24 ayar gram altın ile 22 ayar gram altın arasında 250-300 TL fark oluyor" dedi.

"Elimizde 22 ayar gram altınlarımız mevcut bulma konusunda hiçbir problem yok"

Piyasada 22 ayar gram altının bulunmama konusunun sadece söylenti olduğunu belirten Kuyumcu Nasır Amcalar, "Elimizde 22 ayar gram altınlarımız mevcut. Bulma konusunda hiçbir problem yok. Burası Kuyumcukent nereye gitseniz ellerinde vardır. Düğünlerde en çok talep edilen 22 ayar gram altın oluyor. 22 ayar gram altınlar iki türlü paketleniyor. Birincisi 24 ayar gibi paketleniyor, ikincisi ise çeyrek altınlar gibi olan basımı oluyor. Çeyrek altın gibi olan 1 gramlara daha çok talep oluyor. Aralarında bir fark yok. Biri kapalı kutuda bir diğeri ise kulplu takı için daha uygun. 24 ile 22 gram altın arasında da 250-300 TL fark oluyor. 24 ayar gram altın şu anda 4 bin 180 TL, 22 ayar gram altın ise 3 bin 950 TL'den satılıyor. Yatırım açısından 24 ayara talep var takı içinse 22 ayara talep oluyor. Aralarındaki fark tamamen ayarından dolayı oluyor. Sadece 1 gramın altında olan altınları bulmakta zorluk çekiyoruz. Onlarda darphane tarafından basımı yasak olduğu için bulamıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 22 Ayar Altın Piyasada Dolaşımda - Son Dakika

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