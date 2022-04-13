226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi

226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı

13.04.2022 00:58
226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı

Van'ın Özalp Belediyesi ile Özalp Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 226 çiftçiye 100 ton yazlık arpa tohum verildi.

Van'ın Özalp Belediyesi ile Özalp Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 226 çiftçiye 100 ton yazlık arpa tohum verildi.

Özalp Belediyesi ek binasında yapılan tohum dağıtımına Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, Özalp Tarım ve Orman İlçe Müdürü Feyzullah Tekiner, Özalp Ziraat Odası Başkanı Şahyettin Ceylancı ve çiftçiler katıldı.

Belirlenen 226 çiftçiye 100 ton arpa verilirken, bu dağıtılan arpadan ise bin ton verim beklendiği bildirildi. - VAN

YORUMLAR
500
Merzifon ve Taşova'da çiftçilere tohum dağıtıldı Merzifon ve Taşova'da çiftçilere tohum dağıtıldı Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Hisarcık, Tohum, Özalp, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
22:42 Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: 226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement