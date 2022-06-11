Ağırlıklı olarak içerisinde İngiliz olmak üzere 525 yolcu, 583 personel bulunan gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından İlçe merkezinde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › 237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da - Son Dakika

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