237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da - Son Dakika
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237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da

11.06.2022 16:47

237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da Spirit of Adventure isimli yolcu gemisi 525 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı.

237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da

MUĞLA - Spirit of Adventure isimli yolcu gemisi 525 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı.

Bu sezon kruvaziyer hareketliliği yaşayan Bodrum'a dev yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. İngiliz bayraklı 237 metre uzunluğundaki 'Spirit of Adventure' isimli dev gemi, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi

Ağırlıklı olarak içerisinde İngiliz olmak üzere 525 yolcu, 583 personel bulunan gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından İlçe merkezinde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Siracuse Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da
237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da
237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da
237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da

YORUMLAR
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İngiliz bayraklı yolcu gemisi 'Spirit of Adventure' Bodrum'a demir attı İngiliz bayraklı yolcu gemisi 'Spirit of Adventure' Bodrum'a demir attı 'Blue Sapphire' adlı gemi Bodrum'daki ilk turuna başladı 'Blue Sapphire' adlı gemi Bodrum'daki ilk turuna başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da - Son Dakika

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