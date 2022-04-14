25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı

14.04.2022 14:24
25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı

Türkiye'nin en batısından dünyaya açılan sınır kapısı olmasıyla bilinen Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda, 25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

Türkiye'nin en batısından dünyaya açılan sınır kapısı olmasıyla bilinen Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda, 25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla 154 turist üç ayrı feribotla yurda giriş yaptı. Ayvalık Belediyesi Liman İskelesi üzerinde çiçeklerle karşılanan ilk yolcular 25 ay sonra yeniden Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yunanlı turistlerden Dina Orfono 25 aydır gelemediği Ayvalık'taki dostlarını, çarşıyı ve en çok da Ayvalık'ı çok özlediğini belirterek, "Yeniden başlayan bu karşılıklı feribot turlarının sona ermesini kabullenebilmek mümkün değil. Çünkü bu ayrılıklar beni üzüyor" dedi.

"Barışın dünyada olduğu gibi Ege'nin iki yakasında da büyük önemi var"

1980 yılından bu yana Türkiye'ye geldiğini söyleyen, Franco Otilis isimli Yunanlı turist ise "Her seferinde de bir sonraki gelişim için sabırsızlanıyordum. Burada çok arkadaşım ve dostum var. Temennim Ayvalık-Midilli arasındaki bu seferlerin her zaman devam etmesi ve bir daha kapanmamasıdır. Barışın dünyada olduğu gibi Ege'nin iki yakasında da büyük önemi var. Bizim zaten iki halk arasında herhangi bir sorunumuz yok. Ancak zaman zaman bazı diplomatik sıkıntılar yüzünden bu ilişkiler sekteye uğrayabiliyor. Bu anlamda özellikle barışın devam etmesini çok istiyorum" diye konuştu.

"Bizim burada ticaret ve turizmin dışında organik bir dostluk bağımız var"

Seferlerin yeniden başlamasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Ayvalıklı Feribot İşletmecisi Ali Jale de, "Biz 40 yıldır Midilli-Ayvalık arasında turlar düzenliyoruz. İlk kez bu kadar uzun bir ara vermiştik. Bu hat çok önemli bir hattır. Ben her zaman söylüyorum, konuya sadece ticaret ya da turizm olarak bakılmamalıdır. Ben 25 aydan bu yana birçok toplantıya katıldım. Bu seferlerin bazı sağlık protokollerine bağlı kalarak yapılabileceğini belirtmiştim. Yunanistan Turizm Bakanı ile kendi Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a anlattık bunu. Zaten bugün bu seferleri yapabiliyorsak, bu konuda Türk yetkililerinin büyük bir emeği olduğunu söyleyebilirim. Onlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi bu hat diğer hatlarla karıştırılmamalıdır. Ayvalık-Midilli hattının dışındaki hatlarda turizm ve ekonomik bir bağ var. Bizim ise burada ticaret ve turizmin dışında organik bir dostluk bağımız var. Her Ayvalıklının, Midilli'den dostları, her Midillili vatandaşın ise Ayvalık'tan dostları var. Bu dostluklar uzun yıllarla pekiştirilerek kurulmuş dostluklardır. Bu anlamda bugün buraya gelen Yunanlı turistlerin pek çoğu emin olun dostlarını görmeye geldiler. Bu akşam da Midilli'ye dönerken pek çok Türk misafirimizi götüreceğiz. Onlar da oradaki dostlarını göremeye gidecekler. Dolayısıyla bu organik bağın tekrar hayata geçirilmesi, Türk-Yunan dostluğunun pekiştirilmesi adına bu hattın açılması çok önemliydi. Bugün bunun sağlanması ve bizim de buna vesile olduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ayvalık'a gelen Yunan turistlerin hudut kapısı önündeki dolmuş ve taksilerle indikleri çarşı merkezde kurulan semt pazarı ve esnaflardan bol bol alışveriş yapmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Ayvalık esnafı ise Yunanlı turistler sayesinde yeniden ekonomik hareketliliğe kavuşacakları için mutluluklarını ifade ettiler. - BALIKESİR

25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı

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Türkiye, turist, Turizm, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


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