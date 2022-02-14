Üye Girişi
250 TL'lik taksimetre ücreti şüphe uyandırmıştı! Taksideki düğme aslında panik butonuymuş - Son Dakika

250 TL'lik taksimetre ücreti şüphe uyandırmıştı! Taksideki düğme aslında panik butonuymuş

14.02.2022 17:36

İstanbul Eminönü'nde ekiplerin denetimine takılan taksinin taksimetresinde 250 TL yazmasından şüphelenen polis ekipleri, aracı incelemeye almış ve direksiyon altında bir düğme bulmuştu. İlk başta taksimetreye müdahale edildiği düşünülen butonun sırrı ortaya çıktı. Taksideki düzeneğin panik butonu olduğu anlaşıldı.

Eminönü'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu.

HATALI TAKSİMETREDEN CEZA KESİLDİ

Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi. Zevkler butonun ise ne işe yaradığını bilmediğini öne sürdü. Göksel Zevkler'e hatalı taksimetreden bin 823 lira, 196 lira da emniyet kemerinden ceza uygulandı.

PANİK BUTONU ÇIKTI

Taksi emniyet müdürlüğü otoparkına götürülerek incelendi. İnceleme sonucunda söz konusu düğmenin sırrı çözüldü. Taksideki düzeneğin panik butonu olduğu tespit edildi. Taksi ücretinin yüksek olmasının nedeninin ise, taksi sürücüsünün yeni müşteri bindiği zaman taksimetreyi sıfırlamamasından kaynaklandığı belirlendi.

YORUMLAR
500

Türk Lirası, İnceleme, Eminönü, Taksi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 250 TL'lik taksimetre ücreti şüphe uyandırmıştı! Taksideki düğme aslında panik butonuymuş - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:36 250 TL'lik taksimetre ücreti şüphe uyandırmıştı! Taksideki düğme aslında panik butonuymuş
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:32 Duygu'nun sır gibi ölümünde soruşturma genişletiliyor! 2 arkadaşı ekipler tarafından gözaltına alındı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:43:28. #1.13#
SON DAKİKA: 250 TL'lik taksimetre ücreti şüphe uyandırmıştı! Taksideki düğme aslında panik butonuymuş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement