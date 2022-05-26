26 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika
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26 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

26.05.2022 08:49
26 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

26 Mayıs Perşembe, gram altın 973 liradan işlem görürken yarım altın ise 3.218 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum...

Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.608 liradan işlem görürken ata altın ise 6.579 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 972,91

Gram altın satış: 973,14

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.584,00

Çeyrek altın satış: 1.608,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.167,00

Yarım altın satış: 3.218,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.325,00

Tam altın satış: 6.412,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.471,00

Cumhuriyet altını satış: 6.569,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.441,00

Ata altın satış: 6.579,00

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Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 26 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika


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